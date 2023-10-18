Kontroversi Hans Virgoro yang Diduga Pelaku Penipuan Arisan Tas Mewah

KONTROVERSI Hans Virgoro menarik untuk diulas. Dia adalah desainer perhiasan yang diduga pelaku penipuan arisan tas mewah.

Hans Virgoro dilaporkan oleh beberapa artis di antaranya Alda Augustine dan Yenni Ermella, yang didampingi kuasa hukumnya, Putri Maya Rumanti ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 11 Oktober 2023 kemarin.

Alda Augustine menceritakan, dia bersama teman-teman artisnya masuk ke dalam grup arisan tas mewah merek Hermes. Arisan itu dibuat untuk periode dua tahun dan beranggotakan 25 orang dengan setoran Rp10 juta tiap bulannya.

Namun, ketika baru berlangsung 20 bulan, Hans Virgoro menghilang. Padahal, masih ada sekitar lima anggota arisan yang belum menang, termasuk Alda Augustine. Karena semestinya setiap bulan ada yang dikocok untuk menjadi pemenang.