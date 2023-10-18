Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Kontroversi Hans Virgoro yang Diduga Pelaku Penipuan Arisan Tas Mewah

Kiswondari , Jurnalis-Rabu, 18 Oktober 2023 |08:45 WIB
Kontroversi Hans Virgoro yang Diduga Pelaku Penipuan Arisan Tas Mewah
Hans Virgoro. (Foto: Instagram @hans_virgoro88)
A
A
A

KONTROVERSI Hans Virgoro menarik untuk diulas. Dia adalah desainer perhiasan yang diduga pelaku penipuan arisan tas mewah.

Hans Virgoro dilaporkan oleh beberapa artis di antaranya Alda Augustine dan Yenni Ermella, yang didampingi kuasa hukumnya, Putri Maya Rumanti ke Polda Metro Jaya pada Rabu, 11 Oktober 2023 kemarin.

Alda Augustine menceritakan, dia bersama teman-teman artisnya masuk ke dalam grup arisan tas mewah merek Hermes. Arisan itu dibuat untuk periode dua tahun dan beranggotakan 25 orang dengan setoran Rp10 juta tiap bulannya.

Hans Virgoro

Namun, ketika baru berlangsung 20 bulan, Hans Virgoro menghilang. Padahal, masih ada sekitar lima anggota arisan yang belum menang, termasuk Alda Augustine. Karena semestinya setiap bulan ada yang dikocok untuk menjadi pemenang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/20/194/3148941/desainer-xOLi_large.jpg
Desainer Hengki Kawilarang Meninggal Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/194/3019006/5-desainer-indonesia-rancang-gaun-dari-kain-batik-di-red-carpet-gala-Ietbec7MzC.jpg
5 Desainer Indonesia Rancang Gaun dari Kain Batik di Red Carpet Gala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/18/194/2997490/desainer-muda-ini-gabungkan-batik-dengan-bangsawan-eropa-di-paris-ecalQwx4w6.JPG
Desainer Muda Ini Gabungkan Batik dengan Bangsawan Eropa di Paris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/612/2990717/siapa-ernanda-putra-desainer-yang-buat-jersey-timnas-indonesia-kini-diboikot-netizen-vEjCmXPyAY.jpg
Siapa Ernanda Putra, Desainer yang Buat Jersey Timnas Indonesia Kini Diboikot Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/07/194/2980143/5-fakta-baju-barong-bali-buatan-pande-ketut-krisna-yang-baru-wafat-X4vYtJ09Xd.jpg
5 Fakta Baju Barong Bali Buatan Pande Ketut Krisna yang Baru Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/194/2977509/perayaan-1-dekade-berkarya-desainer-shella-saukia-gelar-show-tunggal-5-tema-sekaligus-k73uMv3vv8.jpg
Perayaan 1 Dekade Berkarya, Desainer Shella Saukia Gelar Show Tunggal 5 Tema Sekaligus
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement