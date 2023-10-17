HUT MNC TV: MNC Life Beri Edukasi Karyawan Pentingnya Tujuan Keuangan

TEPAT hari ini, Selasa (17/10/2023) PT MNC Life Assurance (MNC Life) bekerjasama dengan Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia Pulomas, menggelar seminar ‘Sudah Yakin Pola Hidup Kamu Dukung Jantung Sehat?

Kegiatan seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT MNC TV yang ke-32 tahun. Selain seminar, 300 karyawan MNC juga mendapatkan cek kesehatan gratis seperti cek gula darah, tensi, dan kadar kolesterol.

Seminar yang dilakukan tentunya juga memberi informasi, terhadap bagaimana MNC Life bisa membantu masyarakat dalam mewujudkan tujuan keuangannya dengan produk dari MNC Life seperti produk Pro Pasti dan produk Dana Pendidikan.

Head of Agency PT MNC Life Assurance, Ainun Wulandari mengungkapkan bahwa tujuan keuangan ini sangat penting bagi para karyawan dan masyarakat untuk masa depan, terutama saat kondisi sakit.

“Setiap orang punya tujuan keuangan, kita ingin supaya tujuan keuangan itu tercapai dengan cara kita memiliki tabungan yang sudah jelas bagaimana dana yang harus disetorkan, serta manfaat apa yang didapatkan,” kata Ainun saat dijumpai di Ballroom Lantai 7, Tower 1 MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (17/10/2023)