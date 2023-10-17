Advertisement
HOME WOMEN LIFE

6 Potret Hans Virgoro Diduga Penipu Arisan Tas Mewah hingga Miliaran Rupiah

Bertold Ananda , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:43 WIB
6 Potret Hans Virgoro Diduga Penipu Arisan Tas Mewah hingga Miliaran Rupiah
Ilustrasi kasus yang menimpa Hans Virgoro (Foto: Instagram/@Hans_Virgoro88)
INILAH beberapa potret Hans Virgoro yang ramai dibicarakan publik. Hans Virgoro diduga melakukan penipuan dengan modus arisan tas mewah hingga miliaran rupiah.

Sosok Hans Virgoro baru-baru ini viral dan menghebohkan jagat dunia entertainment Tanah Air. Pasalnya, dirinya diduga terlibat sebagai penipu arisan tas mewah yang ditaksir hingga miliaran rupiah.

Kabar mengejutkan terkait grup arisan yang terbilang eksklusif dan mewah itu turut melibatkan beberapa artis, salah satunya Alda Augustine menjadi korban penipuan. Lantas seperti apa sosok Hans Virgoro tersebut?

Berikut Okezone turut merangkum beberapa sumber, Selasa (17/10/2023) terkait potret Hans Virgoro.

6 Potret Hans Virgoro

1.Hobi Nge Gym

Potret pertama Hans Virgoro diketahui menyukai olahraga dan hobi nge-gym. Hal itu dibuktikan dari postingan Instagram pribadinya yang kerap memperlihatkan sebuah kegemaran dan hobinya.

2. Desainer Perhiasan Langganan Selebriti

Potret kedua Hans Virgoro berpose mengenakan bohemian style yang merupakan koleksi pakaian darinya. Tidak lupa disertakan keterangan foto yang bijak dan santun untuk menarik simpati publik.

Sosok Hans Virgoro memang sangat ahli sebagai seorang perancang perhiasan yang sudah memiliki nama baik di dunia hiburan hingga model.

Halaman:
1 2
      
