HOME WOMEN LIFE

Podcast Aksi Nyata: Keterlibatan Generasi Muda Sangat Penting Bagi Pembangunan Masa Depan

Novie Fauziah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:39 WIB
Podcast Aksi Nyata: Keterlibatan Generasi Muda Sangat Penting Bagi Pembangunan Masa Depan
Muhammad Daani Gufhron, (Foto: Youtube Partai Perindo)
A
A
A

ANDA pasti pernah mendengar ungkapan terkenal yang berbunyi, generasi muda adalah pemegang tongkat estafet masa depan suatu bangsa.

Ya, seperti diungkap Digital Marketing Enthusiast, Muhammad Daani Ghufron generasi muda punya peran krusial dan besar dalam pembangunan suatu negara. Itulah kenapa, membentuk seseorang yang berkualitas khususnya anak-anak muda sangat penting, mengingat keterlibatan generasi milenial yang saat ini mendominasi dalam sebuah pembangunan masa depan.

Dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertemakan 'Lingkungan Penentu Masa Depan, Milenial Harus Berperan Bukan Baperan', Selasa (17/10/2023) ia mengungkapkan, semua itu bisa dimulai dari lingkungan terdekat. Sebab pembentukkan jati diri menjadi lebih baik dapat dibentuk dari lingkungan sekitar masing-masing individu.

"Membentuk seseorang, itu penting. Contoh, gue pribadi yang membentuk gue sebenarnya itu karena suka bermain di alam, di kebun gitu,” kata Dhaani.

Daani menyebut, salah satunya bisa dimulai dengan cara bertani. Menurutnya, menjadi petani dapat membentuk seseorang mulai dari nol, dan perlahan bisa bertumbuh seiring perjalanan yang dilakukan selama jadi petani.

Namun sayangnya, Daani melihat saat ini sebagian anak muda enggan menjadi petani. Beberapa menganggap, bahwa bertani hanya sekadar menyangkul dan mengurus kebun tanpa ada nilai lebih di dalamnya.

"Hanya gue berpikir, lingkungan apalagi di pertanian itu sudah jarang banget dilihat oleh generasi-generasi seperti usia kita-generasi muda ini loh," imbuhnya lagi.

Halaman:
1 2
      
