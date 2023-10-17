Podcast Aksi Nyata: Milenial Dinilai Jadi Generasi Paling Produktif

GENERASI muda khususnya milenial, saat ini memegang peranan cukup penting untuk membangun masa depan yang lebih cerah. Mengingat generasi milenial adalah bagian dari masyarakat dengan usia produktif.

Dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertemakan 'Lingkungan Penentu Masa Depan, Milenial Harus Berperan Bukan Baperan', Digital Marketing Enthusiast Muhammad Daani Ghufron mengatakan, terdapat sejumlah peluang (opportunity) bagi anak-anak muda seperti generasi milenial untuk meraih kesuksesan.

Menurutnya saat ini sudah bukan masanya lagi bekerja secara individual. Namun semua bisa dilakukan bersama-sama atau melakukan kolaborasi bersama seseorang yang dianggap sebagai kompetitornya.

Ia menyebut, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sebanyak 68 persen orang Indonesia saat ini tengah berada di usia produktif. Maka tak lain sebagiannya adalah generasi milenial.

"Dengan pemuda yang lebih banyak seharusnya penyerapan juga lebih banyak, berarti kita untuk bertarung sengit antar pemuda lebih ketat. tapi lebih baik jangan bertarung sengit menurut gua, tapi seharusnya berkolaborasi," jelas Daani.