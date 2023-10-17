Pernah Diselingkuhi hingga Dengar Kisah KDRT, Maudy Ayunda Sempat Takut Menikah

MAUDY Ayunda dengan segala kesempurnaan yang ia miliki, mulai dari cantik, kaya raya dan sukses pun ternyata tak luput dari rasa ketakutan akan menikah.

Rasa takut ini, selmain karena pernah diselingkuhi oleh mantan pacar, diungkap Maudy karena ia juga sering mendengar cerita soal masalah rumah tangga, dari perselingkuhan hingga KDRT.

"Pernah (takut) lumayan banget, mungkin ada suatu masa banyak sekali orang-orang di sekitar aku. Entah itu dari orang tua teman-teman aku yang ceritanya banyak banget, bikin takut," kata Maudy Ayunda dikutip dari kanal Youtube Denny Sumargo, Selasa (17/10/2023)

BACA JUGA:

"Entah kasusnya perselingkuhan, atau kasusnya ada keluarga kedua, atau kasusnya kekerasan KDRT, atau perceraian karena different things," tambahnya.

BACA JUGA:

Alhasil, pelantun Perahu Kertas itu menjadi skeptis terhadap cinta dan pernikahan. Bahkan ia juga bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa tahu, bahwa pasangannya itu memang cocok untuknya.