Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 18 Oktober 2023 Hari Apa? Peringatan Menopouse Sedunia

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:32 WIB
Tanggal 18 Oktober 2023 Hari Apa? Peringatan Menopouse Sedunia
Tanggal 18 Oktober memperingati Hari Menepouse Sedunia
A
A
A

TANGGAL 18 Oktober 2023 hari apa? Banyak yang mempertanyakan hal ini. Bukan hari besar, tapi ada hari nasional seperti Hari Menopouse Sedunia, Ride to Work Sedunia, dan Hari Perpustakaan Sekolah.

Hari nasional ini tentu memiliki cerintanya masing-masing, seperti apakah? Berikut penjelasannya.

Ride to Work Day

Hari Ride to Work Day memang tidak terjadi di Indonesia, tapi Australia. Di mana masyarakat di sana menjadikan hari tersebut sebagai bersepeda ke kantor.

Hari ini berawal dari ide Senator Janet Rice yang menyelenggarakan sebuah acara kecil di Melbourne pada 1993, di mana dia mendorong lebih banyak orang untuk mengendarai sepeda.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/13/612/2938080/tanggal-14-desember-hari-apa-cek-di-sini-ZVNahNoTNP.jpg
Tanggal 14 Desember Hari Apa? Cek di Sini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/12/612/2937093/tanggal-13-desember-2023-memperingati-hari-apa-SKrCjlxY4J.jpg
Tanggal 13 Desember 2023 Memperingati Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/612/2936358/tanggal-12-desember-2023-hari-apa-simak-peristiwanya-LtxEBxP0UO.jpg
Tanggal 12 Desember 2023 Hari Apa? Simak Peristiwanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/10/612/2936013/tanggal-11-desember-2023-hari-apa-pEpuRDewT7.jpg
Tanggal 11 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/09/612/2935649/tanggal-10-desember-2023-hari-apa-COeY7rNtbL.jpg
Tanggal 10 Desember 2023 Hari Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/612/2935072/tanggal-9-desember-2023-hari-apa-ZmvPwTlCAw.jpg
Tanggal 9 Desember 2023 Hari Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement