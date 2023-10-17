Tanggal 18 Oktober 2023 Hari Apa? Peringatan Menopouse Sedunia

TANGGAL 18 Oktober 2023 hari apa? Banyak yang mempertanyakan hal ini. Bukan hari besar, tapi ada hari nasional seperti Hari Menopouse Sedunia, Ride to Work Sedunia, dan Hari Perpustakaan Sekolah.

Hari nasional ini tentu memiliki cerintanya masing-masing, seperti apakah? Berikut penjelasannya.

Ride to Work Day

Hari Ride to Work Day memang tidak terjadi di Indonesia, tapi Australia. Di mana masyarakat di sana menjadikan hari tersebut sebagai bersepeda ke kantor.

Hari ini berawal dari ide Senator Janet Rice yang menyelenggarakan sebuah acara kecil di Melbourne pada 1993, di mana dia mendorong lebih banyak orang untuk mengendarai sepeda.