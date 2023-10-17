Ramalan Tarot Hari Ini: Tidak Perlu Memaksakan Diri

The Hanged Man

Kartu Tarot The Hanged Man yang muncul di hari ini digambarkan dengan seorang laki-laki yang bergantung terbalik. Kepalanya di bawah, kaki di atas. Tidak nyaman, sakit, menderita, itu pasti. Namun laki-laki itu tampak santai, bahkan masih tersenyum.

Setiap penderitaan yang dijalani memiliki makna kebaikan. Ubah sudut pandangmu ketika menjalani hidup. Penuhi dengan rasa syukur. Jalani setiap peristiwa, satu per satu dengan tekun dan sabar. Semua akan bermuara pada kebaikan.

Apalagi ramalan tarot di hari ini? Mari kita simak bersama!

Keberuntungan