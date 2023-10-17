Viral Video Balita Mirip Rayyanza, Netizen: Sumpah Mirip Cipung Banget!

JAGAT maya dihebohkan dengan balita yang memiliki wajah mirip Rayyanza Malik Ahmad, putra kedua Raffi dan Nagita Slavina. Video tersebut terekam akun TikTok @cipluk889, Selasa (17/10/2023).

Balita laki-laki ini memiliki nama asli Adeyza. Di dalam akun tersebut, banyak sekali terekam momen Adeyza sedang bermain seperti balita pada umumnya. Terkadang dirinya menghabiskan waktu untuk bermain di dalam rumah dan di luar rumah.

Salah satu video memperlihatkan Adeyza sedang bersantai di kamar. Dirinya terlihat menggunakan celana pendek dan kaos lengan pendek berwarna hijau. Kala itu, Adeyza duduk bersandar pada kasur. Kemudian dirinya menaikkan kaki kirinya ke atas lutut kaki kanan.

Dalam video tersebut, balita ini terlihat diam saja tidak berekspresi apapun di depan kamera. Namun, hal tersebut membuatnya terlihat sangat mirip dengan Rayyanza.