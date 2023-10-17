Bagaimana Prediksi Peruntungan Pemilik Shio Naga di Tahun 2024?

TAHUN 2024 yang dalam kalender shio China adalah tahun Naga atau Year of Dragon, mungkin membuat para pemilik shio Naga menjadi penasaran dengan peruntungan yang dimiliknya untuk tahun depan.

Secara prediksi, di tahun 2024 sebagai tahun Naga, bagi Anda dengan shio Naga yakni orang-orang yang lahir pada1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, dan 2024 menurut astrologi Cina Anda akan dengan mudah menentang Tai Sui (Dewa Zaman).

Ini artinya, seperti dilansir dari China Highlights, Selasa (17/10/2023) diprediksikan pada 2024 para pemilik shio Naga ada kemungkinan mengalami beberapa tantangan terkait dengan nasib buruk secara keseluruhan.

Misalnya, harus menghadapi batasan dan kesulitan tertentu karena benturan dengan energi Tai Sui, inilah kenapa disarankan untuk lebih berhati-hati terhadap semua aspek kehidupan di tahun 2024.