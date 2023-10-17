OOTD ke Pantai ala Angie Marcheria si Brand Ambassador Piala Presiden Esports

MEREKA yang mengikuti dunia e-sports Indonesia pastinya sudah familiar dengan nama Angie Marcheria. Angie Marcheria adalah Brand Ambassador Piala Presiden Esports 2023. Sebelumnya, wanita kelahiran tahun 2002 ini juga pernah menjadi BA Bigetron Esports.

Sosok yang gemar bermain PUBG Mobile ini, dulunya adalah seorang konten kreator TikTok. Gaya OOTD juga menarik perhatian. Salah satunya outfit Angie saat ke pantai. Tak selalu seksi, Angie juga memamerkan outfit santai di pantai.

Penasaran bagaimana OOTD ke pantai ala Angie Marcheria? Berikut rangkumannya seperti dilansir dari akun Instagramnya @angiemstwn.

Outer crop

Angie mengenakan outer crop dipadukan dengan ribbed crop top warna hitam, Angie memadukan dengan aksesoris warna senada mulai dari bucket hat hingga tote bag. Angie terlihat cantik dengan makeup yang natural

Rok span high slit warna rainbow

Angie tampil cantik mengenakan rok span high slit warna rainbow cerah yang dipadu dengan tank top serta outer cropped sleeveless rajut V-neck. Ditambah dengan ekspresi Angie yang menggemaskan. Tak hanya itu, ia juga menambahkan aksesoris seperti memakai kalung, bucket hat, tote bag, tak lupa juga kacamata hitam yang digantung pada outer cropped sleeveless rajut.

Selonjoran di Pantai

Penampilan Angie kali ini juga tak kalah membuat mata terpana. Ia memadukan rok span high slit warna rainbow cerah yang dipadu dengan tank top serta outer cropped sleeveless rajut V-neck. Pose Angie juga sangat berbeda, ia mengenakan kacamata hitam dengan rambut terurai dan memakai topi.