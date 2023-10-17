Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Pesona Fuji dengan Glasskin Makeup Look, Disebut Boneka Hidup

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:05 WIB
Pesona Fuji dengan Glasskin Makeup Look, Disebut Boneka Hidup
Fuji memesona dengan glasskin makeup look. (Foto: Instagram @fuji_an)
A
A
A

FUJI kembali membuat warganet dengan penampilannya saat melakukan photoshoot di salah satu studio. Bukan hanya dari gaya dengan dress yang memesona, juga makeup yang menempel pada wajah cantiknya.

Pada foto yang di unggah ke akun Instagramnya, terlihat complexion makeup yang begitu rapi dengan sentuhan warna lembut yang dipakai.

Mulai dari blush on, eyeshadow, hingga lipstik. Pemilihan item makeup itu yang membuatnya seperti orang Korea dengan hasil akhir glasskin makeup look.

Penampilannya kian disebut boneka hidup dengan soflent yang dipilih serta dress bunga yang membuatnya semakin ceria.

Fuji

Sementara untuk rambut, adik Fadly Faisail itu memilih untuk menggerainya dan tambah dengan poni. Hasilnya, wajah imutnya kian menggemaskan.

Tidak heran jika kolom komentar nya dibanjiri pujian netizen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
