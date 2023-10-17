Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Usia Nyaris Setengah Abad, Dessy Ratnasari Berbagi Tips Tetap Cantik dan Awet Muda

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |15:10 WIB
Usia Nyaris Setengah Abad, Dessy Ratnasari Berbagi Tips Tetap Cantik dan Awet Muda
Dessy Ratnasari. (Foto: Instagram)
A
A
A

AKTRIS politikus, dan mantan model Dessy Ratnasari memang masih terlihat tampi memesona meskipun sudah berumur lanjut. Dia pun berbagi rahasia awet muda, termasuk tips menjaga kebugaran dan kecantikan wajah.

Perempuan yang akan segera berusia 50 tahun ini mengaku selalu menjaga kesehatan tubuh, terutama pola makan. Menurut Dessy, selama setahun terakhir dia menghindari semua gorengan dan makanan olahan tepung. “Sekarang saya tidak makan tepung, gorengan pun,” katanya saat ditemui di Jakarta.

Dia mengaku sering menderita maag, yaitu peradangan pada lapisan lambung yang ditandai dengan nyeri pada ulu hati atau lambung. Namun, setelah berhenti mengonsumsi makanan berkalori tinggi tersebut, menurutnya, gejala penyakit lambungnya tidak lagi dirasakan dan tubuhnya menjadi lebih sehat.

Dessy Ratnasari

"Setelah saya berhenti makan gorengan dan tepung, saya tidak lagi menderita maag, perut saya tidak kembung lagi, saya merasa lebih ringan karena saya akan berusia 50 tahun jadi saya pikir masih banyak orang di luar sana. banyak pilihan konsumsi yang lebih sehat ," kata Dessy.

Selain itu, Dessy juga tetap rutin tidur dan rutin berolahraga untuk memperkuat otot-otot di tubuhnya. Pagi harinya, dia pun sering jalan-jalan keliling lingkungan.

"Olahraga itu penting untuk tetap sehat, olahraga adalah salah satu bentuk bersyukur dan menjaga dengan baik apa yang Tuhan berikan kepada kita, makanan juga terpelihara dengan baik”, jelasnya.

“Sederhana saja, jalan-jalan keliling kompleks menikmati udara segar dan sinar matahari, serta berinteraksi dengan tetangga,” tambah Dessy.

