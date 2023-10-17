Simak, 6 Hal Wajib Diketahui Wisatawan yang Baru Pertama Kali Berlayar

BERLIBUR dengan kapal laut atau kapal pesiar bisa menjadi pengalaman baru dan mengasyikkan bagi mereka yang belum pernah mencobanya. Namun, tidak semua jenis pelayaran kapal pesiar tersebut sama, karena ada berbagai jenis pilihan yang tersedia.

Mulai dari merencanakan anggaran hingga mencoba hal-hal baru selama pelayaran, semua ini memerlukan penyesuaian untuk menemukan jenis pelayaran yang sesuai.

Berikut, 6 informasi penting bagi Anda yang pertama kali berlibur dengan kapal laut, sebagaimana Okezone kutip dari laman The Washington Post.

1. Mengendalikan ekspektasi berlebihan

Saat pertama kali berlayar, cobalah untuk tidak melakukan banyak hal di satu pelabuhan singgah atau daratan. Sebab, Anda tidak akan bisa menikmati destinasi yang diinginkan, karena pada sebagian besar pelayaran para wisatawan harus berlayar dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini bukan berarti Anda dilarang untuk mengunjungi setiap destinasi wisata di sekitar wilayah itu. Namun, Anda disarankan untuk tidak berlebihan dalam mengeksplor suatu tempat, atau dapat memilih 1 kota atau wilayah untuk ditelusuri, lalu kembali lagi ke kapal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya.

(Foto: Azamara Quest)

2. Cari tahu suasana kapal yang Anda tumpangi

Sebelum Anda berangkat menggunakan kapal, sebaiknya cari tahu dulu jenis kapal apa yang dipilih dan bagaimana situasi dan gambaran suasana di kapal tersebut.

Hal ini cukup penting, agar Anda tidak salah pilih dan nyaman selama perjalanan itu. Sebab, rute perjalanan dan jenis kapal itu memiliki berbagai bentuk dan ukuran, serta memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, jangan tertipu dengan sebuah rating penilaian yang Anda lihat.

Seperti halnya, terdapat jenis kapal pesiar boomer, keluarga, gay, dan lainnya. Bahkan, kapal tipe Virgin Voyages adalah kapal dengan citra khusus wisatawan dewasa, yang memiliki suasana cukup vulgar. Sehingga, persiapkan diri Anda dengan baik dengan jenis kapal yang digunakan.

3. Pengeluaran di atas kapal bisa berubah

Meski berlibur dengan kapal pesiar sering dinilai sebagai sesuatu yang cukup terjangkau, namun ketahuilah bahwa tidak semua hal yang Anda lakukan di kapal itu gratis.

(Foto: Viking Polaris)

Selain itu, coba pikirkan kembali untuk mencoba beberapa jenis minuman dan pelayanan seperti alkohol, jus, spa, kasino, dan sebagainya. Sebab, jumlah pengeluaran Anda secara otomatis akan bertambah dan akan berbeda dengan biaya yang dikeluarkan di awal.

Serta, jika Anda ingin mengunjungi destinasi di daratan, sebaiknya putuskan untuk melakukan layanan wisata dari kapal atau melakukannya sendiri. Namun, dari pilihan itu mungkin Anda akan lebih menghemat budget dan juga bisa lebih nyaman saat melakukannya.