Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Simak, 6 Hal Wajib Diketahui Wisatawan yang Baru Pertama Kali Berlayar

Yesica Kirana , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |09:03 WIB
Simak, 6 Hal Wajib Diketahui Wisatawan yang Baru Pertama Kali Berlayar
Kapal Pesiar Carnival Vista (Foto: IG/@cruise_for_life)
A
A
A

BERLIBUR dengan kapal laut atau kapal pesiar bisa menjadi pengalaman baru dan mengasyikkan bagi mereka yang belum pernah mencobanya. Namun, tidak semua jenis pelayaran kapal pesiar tersebut sama, karena ada berbagai jenis pilihan yang tersedia.

Mulai dari merencanakan anggaran hingga mencoba hal-hal baru selama pelayaran, semua ini memerlukan penyesuaian untuk menemukan jenis pelayaran yang sesuai.

Berikut, 6 informasi penting bagi Anda yang pertama kali berlibur dengan kapal laut, sebagaimana Okezone kutip dari laman The Washington Post.

1. Mengendalikan ekspektasi berlebihan

Saat pertama kali berlayar, cobalah untuk tidak melakukan banyak hal di satu pelabuhan singgah atau daratan. Sebab, Anda tidak akan bisa menikmati destinasi yang diinginkan, karena pada sebagian besar pelayaran para wisatawan harus berlayar dalam jangka waktu tertentu.

Hal ini bukan berarti Anda dilarang untuk mengunjungi setiap destinasi wisata di sekitar wilayah itu. Namun, Anda disarankan untuk tidak berlebihan dalam mengeksplor suatu tempat, atau dapat memilih 1 kota atau wilayah untuk ditelusuri, lalu kembali lagi ke kapal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya.

Kapal Pesiar

(Foto: Azamara Quest)

2. Cari tahu suasana kapal yang Anda tumpangi

Sebelum Anda berangkat menggunakan kapal, sebaiknya cari tahu dulu jenis kapal apa yang dipilih dan bagaimana situasi dan gambaran suasana di kapal tersebut.

Hal ini cukup penting, agar Anda tidak salah pilih dan nyaman selama perjalanan itu. Sebab, rute perjalanan dan jenis kapal itu memiliki berbagai bentuk dan ukuran, serta memiliki karakteristik tersendiri. Karena itu, jangan tertipu dengan sebuah rating penilaian yang Anda lihat.

Seperti halnya, terdapat jenis kapal pesiar boomer, keluarga, gay, dan lainnya. Bahkan, kapal tipe Virgin Voyages adalah kapal dengan citra khusus wisatawan dewasa, yang memiliki suasana cukup vulgar. Sehingga, persiapkan diri Anda dengan baik dengan jenis kapal yang digunakan.

3. Pengeluaran di atas kapal bisa berubah

Meski berlibur dengan kapal pesiar sering dinilai sebagai sesuatu yang cukup terjangkau, namun ketahuilah bahwa tidak semua hal yang Anda lakukan di kapal itu gratis.

Kapal Pesiar Vking Polaris

(Foto: Viking Polaris)

Selain itu, coba pikirkan kembali untuk mencoba beberapa jenis minuman dan pelayanan seperti alkohol, jus, spa, kasino, dan sebagainya. Sebab, jumlah pengeluaran Anda secara otomatis akan bertambah dan akan berbeda dengan biaya yang dikeluarkan di awal.

Serta, jika Anda ingin mengunjungi destinasi di daratan, sebaiknya putuskan untuk melakukan layanan wisata dari kapal atau melakukannya sendiri. Namun, dari pilihan itu mungkin Anda akan lebih menghemat budget dan juga bisa lebih nyaman saat melakukannya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/25/3176455/ji_chang_wook-euJc_large.jpg
Ji Chang Wook Asyik Liburan di Bali, Bikin Fans Auto Ingin Nyusul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/08/612/3168417/kerja-TVbm_large.jpg
5 Cara Mengatasi Post-Holiday Blues, Semangat Kerja Anti Mager Usai Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/629/3167643/anak-KioS_large.jpg
Long Weekend, Waktunya Bonding Bareng Anak Moms!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/483/3166536/hujan-UG8Z_large.jpg
Weekend Aman! Tips Sehat Liburan Saat Musim Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/301/3077549/tips_menyenangkan_makan_di_luar_bersama_anak_saat_liburan-JplR_large.jpg
Tips Menyenangkan Makan di Luar Bersama Anak saat Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/549/3042021/ilustrasi-xPqr_large.jpg
5 Trik Jitu Pelesiran ke Destinasi Impian dengan Budget Pas-pasan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement