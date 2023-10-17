7 Kebiasaan yang Bisa Menyebabkan Hipertensi, Segera Hentikan Yuk

BANYAK anak muda yang terkena hipertensi. Bahkan hipertensi bukan milik orang yang sudah lanjut usia lagi.

Penyebab banyaknya anak muda kena hipertensi karena gaya hidup yang buruk dan suka konsumsi makanan lezat penuh kolesterol yang tak sehat. Hal yang pasti, tekanan darah tinggi menyerang generasi muda usia produktif akibat gaya hidup sehari-hari buruk yang dijalani.

Hipertensi bukan hanya bahaya karena datangnya mendadak, dikutip dari Mayo Clinic tapi juga harus diwaspadai karena tanda dan gejala penyakit satu ini tidak spesifik dan umumnya tak terlihat, alias tak dialami seseorang sampai tekanan darah tingginya sudah mencapai tahap yang parah atau mengancam jiwa.

Maka dari itu kita harus mewaspadai hipertensi sejak dini. Salah satunya dengan mengetahui apa saja berbagai kebiasaan buruk yang bisa memicu hipertensi. Menghimpun Medical News Today, Heart dan Mayo Clinic, berikut ini pemicunya,

1. Suka minum alkohol

Kebiasaan minum minuman beralkohol bisa memicu tekanan darah tinggi. Seiring waktu, minum alkohol berlebihan bisa merusak organ jantung.

2. Pola makan tidak sehat

Hobi konsumi makanan tinggi garam atau makanan asin bisa menyebabkan hipertensi. Apalagi ditambah dengan hobi konsumsi makanan yang rendah serat, tinggi lemak jenuh, dan lemak trans.

3. Mager

Mager dan bersantai terus-terusan memang enak dan nyaman. Tapi kebiasaan malas gerak ini perlu diwaspadai, karena orang yang tak aktif secara fisik cenderung memiliki detak jantung yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya aktivitas fisik juga meningkatkan risiko kelebihan berat badan, yang menjadi akar dari banyaknya penyakit.

4. Malas makan sayur dan buah

Jarang apalagi sama sekali tak makan sayur-sayuran serta buah, artinya menambah risiko hipertensi dan membuat tekanan darah tak terkontrol. Pakar kesehatan menyarankan, bagi orang dengan tekanan darah tinggi, sebaiknya lebih memprioritaskan makanan yang menyehatkan jantung, seperti gandum utuh, makanan berserat tinggi, aneka buah dan sayur, kacang-kacangan, seperti buncis, dan lentil, ikan kaya omega 3 yang disantap dua kali seminggu, minyak nabati nontropis (minyak zaitun), daging unggas tanpa kulit, dan produk susu rendah lemak.

5. Suka merokok

Merokok bisa merusak pembuluh darah. Nikotin dapat meningkatkan tekanan darah, sedangkan karbon monoksida bisa mengurangi jumlah oksigen yang dibawa di dalam darah. Akibatnya hobi merokok meningkatkan risiko hipertensi.