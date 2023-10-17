9 Tips Menurunkan Resiko Keguguran pada Ibu Hamil

KEGUGURAN merupakan hal paling menakutkan bagi setiap ibu hamil. Seperti diketahui, keguguran adalah hilangnya kehamilan secara tiba-tiba sebelum minggu ke-20.

Uniknya, sekitar 10 hingga 20 persen kehamilan berakhir dengan keguguran. Hal ini terjadi karena keguguran terjadi lebih awal sebelum seseorang menyadari bahwa dirinya tengah hamil.

Kebanyakan keguguran berada di luar kendali dan terjadi karena janin berhenti tumbuh. Meskipun tidak selalu dapat dihindari sepenuhnya, ada beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk mengurangi risiko keguguran dan menjaga kesehatan Anda serta janin selama kehamilan.

Berikut beberapa tips yang bisa dilakukan dikutip dari berbagai sumber, Rabu (17/10/2023).

1. Dapatkan perawatan prenatal secara teratur saat hamil dan segera setelah melahirkan.

2. Minum multivitamin setiap hari.

3. Batasi kafein, Banyak ahli merekomendasikan konsumsi tidak lebih dari 200 miligram per hari saat hamil. Efek kafein belum jelas bagi bayi Anda yang belum lahir dan jumlah yang lebih tinggi mungkin menyebabkan keguguran atau kelahiran prematur.

4. Tidak merokok selama kehamilan

5. Tidak minum alkohol atau menggunakan obat-obatan terlarang selama kehamilan

6. Makan makanan yang sehat dan seimbang dengan setidaknya 5 porsi buah dan sayuran sehari

7. Melakukan upaya untuk menghindari infeksi tertentu selama kehamilan, seperti rubella

8. Menghindari makanan tertentu selama kehamilan, yang dapat membuat Anda sakit atau membahayakan bayi Anda

9.Menjaga berat badan yang sehat sebelum hamil

Berat badan

Obesitas meningkatkan risiko keguguran. Cara terbaik untuk melindungi kesehatan Anda dan bayi adalah dengan menurunkan berat badan sebelum hamil.

Dengan mencapai berat badan yang sehat, Anda mengurangi risiko yang berhubungan dengan obesitas pada kehamilan. Lakukan konsultasi dengan dokter Anda tentang bagaimana cara menurunkan berat badan.

Sampai saat ini, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa menurunkan berat badan saat hamil dapat menurunkan risiko keguguran, namun mengonsumsi makanan sehat dan melakukan aktivitas seperti jalan kaki dan berenang sebaiknya dilakukan selama kehamilan.