Kaki Alami Cantengan? Berikut Pertolongan Pertama yang Wajib Dilakukan

CANTENGAN merupakan salah satu kondisi dimana kuku mengalami pembengkakkan yang disertai rasa nyeri, dan kemerahan. Cantengan sendiri sering kali muncul pada bagian kuku ibu jari kaki.

Perawat sekaligus Healthy Lifestyle Educator, Rizal Do menjelaskan cantengan bisa semakin parah dengan ditambah gejala seperti adanya nanah.

Penyebabnya pun bervariatif mulai dari adanya kerusakan sekitar kuku karena memotong terlalu pendek atau memotong kutikula sehingga bakteri masuk, atau terpaparnya kondisi lembap yang menyebabkan kuku itu sendiri menjadi tidak higienis.

Misalnya menggunakan sepatu tanpa kaus kaki, atau kaus kaki jarang di ganti berminggu-minggu, kaki atau tangan sering basah, cuci piring atau baju pakai tangan dan tanpa alas kaki.

“Atau alasan lain seperti kondisi imun lemah, diabet, infeksi jamur, dan lain-lain,” kata Rizal Do, dikutip dalam akun X miliknya @afrkml, Rabu (18/10/2023).

Kemenkes berpendapat cantengan bisa menyebabkan komplikasi berupa infeksi lipatan kuku yang disebabkan oleh jamur atau bakteri. Dapat juga terjadi karena selulitis (infeksi kulit yang luas pada daerah sekitar kuku), dan osteomielitis (infeksi tulang di daerah sekitar kuku).

Pada penderita kencing manis, jika terjadi masalah ini kemungkinan dapat menyebabkan amputasi atau infeksi yang mengancam jiwa. Untuk itu, tindakan pencegahan dalam kondisi ini perlu dilakukan, terutama pada pemotongan kuku yang harus dipastikan tidak ada bagian terselip, dan memotong tidak terlalu pendek.