Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Menjaga Kesehatan Tubuh ala Irwan Hidayat, Jangan Lupakan 3 Hal Ini

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |19:00 WIB
Tips Menjaga Kesehatan Tubuh ala Irwan Hidayat, Jangan Lupakan 3 Hal Ini
Tips hiodup sehat dan bugar ala Irwan Hidayat. (Foto: MPI/ Arif Julianto)
A
A
A

MEMILIKI tubuh sehat dan bugar adalah impian semua orang. Dengan tubuh yang bugar, maka seseorang bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dan mampu berpikir dengan jernih.

Meski demikian, tubuh yang sehat dan bugar tidak bisa diperoleh secara instan. Sebab ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat.

Saat diwawancarai Okezone di iNews Tower, Senin 16 Oktober 2023, Irwan tampak bugar dan bersemangat di usianya yang memasuki 76 tahun. Dia bahkan tetap aktif berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya.

Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat.

"Saya menghabiskan waktu selama delapan jam sehari untuk menonton YouTube. Saya juga rutin melakukan Olahraga Hidup Baru (Orhiba) setiap hari dan bermain tennis setiap akhir pekan. Kebiasaan ini sudah saya lakukan sejak puluhan tahun," ucap Irwan

Selain itu Irwan juga mengatakan tidak memiliki pantangan makan apapun untuk menjaga tubuhnya tetap sehat. Dia akan mengonsumsi makanan apapun yang dia suka, hanya saja dengan porsi yang sedikit.

"Saya gak ada pantangan makanan. Semua saya makan, yang penting saat makan porsinya sedikit. Saya makan yang berserat setiap hari. Yang penting makan dan buang air yang banyak. Serta tidur yang cukup. Saya tidur enam jam sehari," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement