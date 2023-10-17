Tips Menjaga Kesehatan Tubuh ala Irwan Hidayat, Jangan Lupakan 3 Hal Ini

MEMILIKI tubuh sehat dan bugar adalah impian semua orang. Dengan tubuh yang bugar, maka seseorang bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik dan mampu berpikir dengan jernih.

Meski demikian, tubuh yang sehat dan bugar tidak bisa diperoleh secara instan. Sebab ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Seperti yang dilakukan oleh Direktur PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO) Irwan Hidayat.

Saat diwawancarai Okezone di iNews Tower, Senin 16 Oktober 2023, Irwan tampak bugar dan bersemangat di usianya yang memasuki 76 tahun. Dia bahkan tetap aktif berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuhnya.

"Saya menghabiskan waktu selama delapan jam sehari untuk menonton YouTube. Saya juga rutin melakukan Olahraga Hidup Baru (Orhiba) setiap hari dan bermain tennis setiap akhir pekan. Kebiasaan ini sudah saya lakukan sejak puluhan tahun," ucap Irwan

Selain itu Irwan juga mengatakan tidak memiliki pantangan makan apapun untuk menjaga tubuhnya tetap sehat. Dia akan mengonsumsi makanan apapun yang dia suka, hanya saja dengan porsi yang sedikit.

"Saya gak ada pantangan makanan. Semua saya makan, yang penting saat makan porsinya sedikit. Saya makan yang berserat setiap hari. Yang penting makan dan buang air yang banyak. Serta tidur yang cukup. Saya tidur enam jam sehari," tuturnya.