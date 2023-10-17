8 Obat Radang Tenggorokan Alami yang Bisa Dicoba

DI tengah cuaca panas terik terkena radang tenggorokan pasti bikin tak nyaman. Apalagi saat radang tenggorokan, rasanya tenggorokan terasa panas dan nyeri. Bikin tak nyaman saat menelan.

Radang tenggorokan mengganggu aktivitas sehari-hari dan menyebabkan ketidaknyamanan. Oleh karena itu segera obati radang tenggorokan dengan sejumlah obat alami ini seperti dikutip dari Siloam Hospitals, apa saja?

1. Air Lemon

Perasan air lemon kaya akan vitamin C yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh dan mempercepat pemulihan radang tenggorokan. Di samping vitamin C, perasan air lemon juga mengandung senyawa astringen yang mampu meredakan peradangan serta pembengkakan pada tenggorokan.

2. Kunyit

Karena memiliki senyawa bersifat antibakteri, kunyit dapat dijadikan sebagai obat radang tenggorokan alami. Anda bisa menumbuk lalu merebus 1 ruas rempah kuning tersebut di dalam air agar bisa mendapatkan sarinya.

Kemudian, minumlah ramuan herbal tersebut satu kali sehari. Anda juga dapat mencampurkan madu serta perasan air lemon ke dalam larutan sari kunyit agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

3. Madu

Radang tenggorokan bisa menjadi gejala dari penyakit GERD, yaitu gangguan pada sistem pencernaan. Maka dari itu, madu dapat dijadikan pilihan sebagai obat radang tenggorokan alami karena dinilai aman untuk saluran pencernaan tersebut.

Madu memiliki sifat antioksidan, antimikroba, serta antiinflamasi yang diketahui dapat mengatasi radang tenggorokan secara efektif. Anda dapat mengonsumsi madu secara langsung atau dengan mencampurkannya ke dalam teh serta minuman sehat lainnya.

4. Air Garam

Air garam merupakan bahan alami untuk obat radang tenggorokan berikutnya. Benar, air garam merupakan larutan yang bersifat antiseptik sehingga dapat memperlambat serta menghentikan pertumbuhan bakteri yang menyebabkan radang tenggorokan.

Selain itu, air garam juga bisa mencairkan lendir yang sudah menumpuk karena hidung tersumbat atau dahak. Anda dapat melarutkan satu sendok teh garam beryodium pada satu gelas air hangat. Kemudian, berkumurlah menggunakan air garam hangat tersebut selama 30 detik. Anda dapat melakukannya sebanyak 3 sampai 4 kali setiap hari hingga radang tenggorokan mereda.

5. Cuka Sari Apel

Obat radang tenggorokan alami berikutnya yaitu cuka sari apel. Cuka sari apel memiliki senyawa antimikroba sehingga dapat meredakan sakit yang ditimbulkan dari radang tenggorokan.

Untuk menggunakannya, Anda dapat melarutkan 1 sampai 2 sendok makan cuka sari apel ke dalam segelas air. Lalu, berkumurlah dengan larutan cuka sari apel tersebut setiap 3 sampai 4 jam sekali secara rutin.