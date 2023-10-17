Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Memilih Jajanan Sehat untuk Anak Sekolah, Orangtua Wajib Paham!

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:01 WIB
Tips Memilih Jajanan Sehat untuk Anak Sekolah, Orangtua Wajib Paham!
Tips memilih jajanan anak yang aman dan sehat. (Foto: Freepik.com)
SAAT ini berbagai jajanan sekolah bermunculan. Sayangnya faktor kebersihan dan higienitasnya masih dipertanyakan.

Jajanan tersebut dapat ditemukan dengan mudah di pinggir jalan, dengan berbagai bentuk, warna, serta rasa yang berbeda.

Namun apa dampak yang terjadi ketika anak-anak mengonsumsi jajanan yang sembarangan atau tidak sehat?

Merangkum dari laman Kemenkes, Selasa (17/10/2023), kemungkinan dampak yang terjadi ketika anak-anak mengonsumsi jajanan tersebut adalah mereka akan kehilangan nafsu makan di rumah, karena sudah terlalu menyukai jajanan diluar.

Selain itu, makanan yang kurang memenuhi syarat kesehatan karena mengandung zat pewarna, cara penyajian, dan lain-lain dapat sewaktu-waktu juga mengacam kesehatan anak.

Tips memilih jajanan anak

Lantas bagaimana syarat jajanan yang aman?

Jajanan yang aman adalah tidak mengandung gula, garam, lemak, dan MSG secara berlebih. Biasanya juga tidak ada zat pengawet berbahaya karena memiliki nilai gizi seimbang.

Makanan yang aman juga tidak membahayakan kesehatan karena sudah terjamin hygiene dan sanitasinya selama proses penanganan makanan, mulai dari persiapan, pembuatam hingga penyajian makanan.

Dosen Gizi Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta, Nor Eka Novianti, S.Gz. MPH menjelaskan mustahil untuk menghentikan perkembangan jajanan kekinian saat ini yang kian menjamur diberbagai tempat. Satu-satunya cara untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan memilih secara bijak tentang perilaku memilih jajanan yang aman dan sehat.

