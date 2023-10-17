Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kena Radang Tenggorokan, Kenali Yuk 5 Penyebabnya

Dyah Ratna Meta Novia , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |12:10 WIB
Kena Radang Tenggorokan, Kenali Yuk 5 Penyebabnya
Radang tenggorokan menyakitkan. (Foto: Freepik)
A
A
A

CUACA panas terik bikin tubuh tak nyaman dan mudah sakit. Apalagi jika ditambah dengan terlalu banyak aktivitas di luar, dan kurang istirahat, maka penyakit lebih mudah menyerang. Salah satunya radang tenggorokan.

Dikutip dari Kemkes, radang tenggorokan sendiri ditandai dengan adanya penebalan atau pembengkakan pada dinding tenggorokan, berwarna kemerahan, munculnya bintik putih yang disertai dengan datangnya nyeri pada saat menelan makanan maupun minuman.

 radang tenggorokan

 BACA JUGA:

Penyebab radang tenggorokan terdiri dari berbagai macam penyebab, salah satu yang paling umum adalah disebabkan oleh virus dan kuman, serta ditambah dengan kondisi tubuh yang lemah.

 BACA JUGA:

Lalu apa saja penyebab radang tenggorokan?

1. Virus

2. Batuk dan pilek yang menyebabkan tenggorokan teriritasi

3. Alergi

4. Merokok

5. Difteri (infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan)

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160230//batuk-AXHY_large.jpg
5 Cara Terhindar dari Radang Tenggorokan, Jangan Skip Cuci Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/481/3144690//amandel-rieQ_large.jpg
Jangan Dianggap Sepele, Kapan Radang Amandel Harus Dioperasi?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement