Kena Radang Tenggorokan, Kenali Yuk 5 Penyebabnya

CUACA panas terik bikin tubuh tak nyaman dan mudah sakit. Apalagi jika ditambah dengan terlalu banyak aktivitas di luar, dan kurang istirahat, maka penyakit lebih mudah menyerang. Salah satunya radang tenggorokan.

Dikutip dari Kemkes, radang tenggorokan sendiri ditandai dengan adanya penebalan atau pembengkakan pada dinding tenggorokan, berwarna kemerahan, munculnya bintik putih yang disertai dengan datangnya nyeri pada saat menelan makanan maupun minuman.

Penyebab radang tenggorokan terdiri dari berbagai macam penyebab, salah satu yang paling umum adalah disebabkan oleh virus dan kuman, serta ditambah dengan kondisi tubuh yang lemah.

Lalu apa saja penyebab radang tenggorokan?

1. Virus

2. Batuk dan pilek yang menyebabkan tenggorokan teriritasi

3. Alergi

4. Merokok

5. Difteri (infeksi bakteri pada hidung dan tenggorokan)