Manusia Wajib Minum 8 Gelas Air Putih per Hari, Ini Alasannya

HARI pangan sedunia jatuh pada 16 Oktober setiap tahunnya. Pada tahun ini World Food Day memperingati hari tersebut dengan membawa tema 'Air adalah kehidupan, Air adalah makanan. Jangan Tinggalkan Siapa Pun'.

Merangkum dari Kemenkes, Selasa (17/10/2023), tujuan tema yang diambil yaitu sebagai suatu bentuk menyoroti peran penting air bagi kehidupan di bumi serta sumber makanan.

Namun, hal itu tentunya dengan memperhatikan ragam pangan yang dikonsumsi setiap harinya, tidak lupa untuk selalu menjaga keseimbangan tubuh dengan minum air putih delapan gelas sehari.

Kenapa harus delapan gelas?





Jawabannya karena kebutuhan air harian dinyatakan sebagai proporsi dari jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh dalam kondisi lingkungan rata-rata. Kebutuhan cairan setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, faktor lingkungan, dan status gizi.

Selain itu delapan gelas air juga bisa dikatakan setara dua liter, sehingga pesan ini juga akan mudah diingat masyarakat. Air putih sangat baik untuk tubuh karena memiliki banyak manfaat untuk melancarkan aliran darah yang membawa nutrisi ke sel tubuh.

Memenuhi kebutuhan cairan tubuh setidaknya dengan delapan gelas sehari, dapat membantu tubuh dari risiko terkena dehidrasi. Selain minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20 Persen.