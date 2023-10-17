Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Manusia Wajib Minum 8 Gelas Air Putih per Hari, Ini Alasannya

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |13:00 WIB
Manusia Wajib Minum 8 Gelas Air Putih per Hari, Ini Alasannya
Alasan wajib minum 8 gelas air putih per hari. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

HARI pangan sedunia jatuh pada 16 Oktober setiap tahunnya. Pada tahun ini World Food Day memperingati hari tersebut dengan membawa tema 'Air adalah kehidupan, Air adalah makanan. Jangan Tinggalkan Siapa Pun'.

Merangkum dari Kemenkes, Selasa (17/10/2023), tujuan tema yang diambil yaitu sebagai suatu bentuk menyoroti peran penting air bagi kehidupan di bumi serta sumber makanan.

Namun, hal itu tentunya dengan memperhatikan ragam pangan yang dikonsumsi setiap harinya, tidak lupa untuk selalu menjaga keseimbangan tubuh dengan minum air putih delapan gelas sehari.

Kenapa harus delapan gelas?

Alasan mengapa harus minum air putih 8 gelas

Jawabannya karena kebutuhan air harian dinyatakan sebagai proporsi dari jumlah energi yang dikeluarkan oleh tubuh dalam kondisi lingkungan rata-rata. Kebutuhan cairan setiap individu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tingkat aktivitas, faktor lingkungan, dan status gizi.

Selain itu delapan gelas air juga bisa dikatakan setara dua liter, sehingga pesan ini juga akan mudah diingat masyarakat. Air putih sangat baik untuk tubuh karena memiliki banyak manfaat untuk melancarkan aliran darah yang membawa nutrisi ke sel tubuh.

Memenuhi kebutuhan cairan tubuh setidaknya dengan delapan gelas sehari, dapat membantu tubuh dari risiko terkena dehidrasi. Selain minuman, makanan juga dapat memberikan asupan cairan pada tubuh yaitu sekitar 20 Persen.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement