Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Gemar Tidur Tanpa Pakaian saat Cuaca Panas, Kenali Manfaat dan Risikonya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |12:00 WIB
Gemar Tidur Tanpa Pakaian saat Cuaca Panas, Kenali Manfaat dan Risikonya
Manfaat dan risiko tidur tanpa pakaian. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PANAS ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah di Tanah Air membuat orang mengalami kegerahan dan dehidrasi. Alhasil banyak orang memilih untuk tidak mengenakan pakaian saat hendak tidur dengan harapan bisa mengurangi rasa panas.

Meski demikian, tidur dalam kondisi telanjang memiliki manfaat dan risikonya masing-masing. Alhasil Anda perlu bijak saat memutuskan untuk tidur telanjang atau dengan pakaian saat gerah di malam hari.

Manfaat dan Risiko Tidur Telanjang

Dilansir Woman Health, Selasa (17/10/2023) seorang Ahli Tidur, Lauri Leadly mengungkap beberapa manfaat tidur tanpa pakaian. Di antaranya seperti rasa sejuk pada kulit.

Manfaat dan risiko tidur tanpa pakaian

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/482/3179386/panas-zghK_large.jpg
Cara Jitu Cegah Pusing hingga Migrain saat Cuaca Panas Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/482/3179224/panas-rsNh_large.jpg
Penyakit yang Wajib Diwaspadai saat Cuaca Panas Ekstrem
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/611/3177902/sunscreen-5mSR_large.jpg
Cuaca Panas Bikin Kulit Kusam, Ini Cara Biar Tetap Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/612/3177879/viral-2KnR_large.jpg
Viral! Sopir Truk Penuhi Mobil dengan Es Batu Gegara Cuaca Panas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/482/3177123/panas-a0XB_large.jpg
Cuaca Lagi Panas-panasnya, Waspada Penyakit Migrain dan Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/481/3160467/flu-Xgvl_large.jpg
Waspada 4 Penyakit yang Timbul di Cuaca Panas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement