Gemar Tidur Tanpa Pakaian saat Cuaca Panas, Kenali Manfaat dan Risikonya

PANAS ekstrem yang melanda sebagian besar wilayah di Tanah Air membuat orang mengalami kegerahan dan dehidrasi. Alhasil banyak orang memilih untuk tidak mengenakan pakaian saat hendak tidur dengan harapan bisa mengurangi rasa panas.

Meski demikian, tidur dalam kondisi telanjang memiliki manfaat dan risikonya masing-masing. Alhasil Anda perlu bijak saat memutuskan untuk tidur telanjang atau dengan pakaian saat gerah di malam hari.

Manfaat dan Risiko Tidur Telanjang

Dilansir Woman Health, Selasa (17/10/2023) seorang Ahli Tidur, Lauri Leadly mengungkap beberapa manfaat tidur tanpa pakaian. Di antaranya seperti rasa sejuk pada kulit.