Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

MNC Life Gandeng RSKB Columbia Asia Pulomas Beri Edukasi Jaga Kesehatan Jantung

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:47 WIB
MNC Life Gandeng RSKB Columbia Asia Pulomas Beri Edukasi Jaga Kesehatan Jantung
Edukasi seputar kesehatan jantung dari RSKB Columbia Asia Pulomas, (Foto: MPI/ Kiki)
A
A
A

MENYAMBUT hari ulang tahun MNC TV yang ke-32, PT MNC Life Assurance (MNC Life) menghadirkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dari Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia, dr. Sebastian Andy Manurung, Sp.JP untuk mengedukasi para karyawan MNC Group lewat seminar ‘Sudah Yakin Pola Hidup Kamu Dukung Jantung Sehat? yang dihelat hari ini, Selasa (17/10/2023)

Dalam paparannya, dr. Sebastian mengungkapkan bahwa tak bisa dipungkiri dengan adanya kemudahan teknologi saat ini secara perlahan juga mengubah gaya hidup masyarakat yang dikenal dengan istilah sedentary lifestyle atau gaya hidup menetap.

Gaya hidup yang disebut masyarakat perkotaan adalah yang paling banyak mengadopsi gaya hidup jenis ini. Salah satu contohnya kecilnya seperti kemudahan untuk memesan makanan, tanpa harus berjalan jauh yang dapat dilakukan dalam satu kali sentuhan pada layar ponsel, atau pun para pekerja kantoran yang menghabiskan waktu lebih banyak duduk di depan komputer.

Minimnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang menurut dr. Sebastian dapat berpengaruh pada kesehatan jantung yang memicu berbagai penyakit, tak terkecuali serangan jantung.

Lebih lanjut ia menyarankan agar tetap aktif dengan melakukan olahraga minimal selama 30 menit setiap harinya dan menambah intensitas waktu secara bertahap, maksimum hingga 1 jam.

 BACA JUGA:

“Usahakan cukup 3 kali dalam seminggu, dengan durasi yang tidak lama cukup 30 menit dan kemudian bisa ditambah-tambah frekuensi dan durasinya,” ujar dr. Sebastian saat dijumpai di Ballroom Lantai 7, Tower 1 MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (17/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/481/3067684/apa-itu-kardiomiopati-kelainan-yang-dapat-picu-terjadi-gagal-jantung-ig0sjcFW1I.jpg
Apa Itu Kardiomiopati, Kelainan yang Dapat Picu Terjadi Gagal Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/30/481/3041846/masayu-anastasia-beberkan-kondisi-lembu-usai-terkena-serangan-jantung-wqwxwRPMK9.jpg
Masayu Anastasia Beberkan Kondisi Lembu Usai Terkena Serangan Jantung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/481/3032354/filipina-bakal-larang-warganya-bikin-konten-mukbang-imbas-meninggalnya-konten-kreator-dongz-E0lYEp8hzz.jpg
Filipina Bakal Larang Warganya Bikin Konten Mukbang, Imbas Meninggalnya Konten Kreator Dongz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/03/487/3029352/dokter-duga-kematian-zhang-zhi-jie-akibat-henti-jantung-ini-penjelasannya-zh42RAs7gp.jpg
Dokter Duga Kematian Zhang Zhi Jie Akibat Henti Jantung, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/487/3028763/dokter-richard-lee-kecewa-dengan-penanganan-tim-medis-saat-bantu-atlet-badminton-zhang-zhi-jie-ini-alasannya-TfJ44nJcAt.jpg
Dokter Richard Lee Kecewa dengan Penanganan Tim Medis saat Bantu Atlet Badminton Zhang Zhi Jie, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/483/3017258/olahraga-pasca-operasi-jantung-aman-keht2BkMiv.jpg
Olahraga Pasca Operasi Jantung, Aman?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement