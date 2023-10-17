MNC Life Gandeng RSKB Columbia Asia Pulomas Beri Edukasi Jaga Kesehatan Jantung

MENYAMBUT hari ulang tahun MNC TV yang ke-32, PT MNC Life Assurance (MNC Life) menghadirkan Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dari Rumah Sakit Khusus Bedah (RSKB) Columbia Asia, dr. Sebastian Andy Manurung, Sp.JP untuk mengedukasi para karyawan MNC Group lewat seminar ‘Sudah Yakin Pola Hidup Kamu Dukung Jantung Sehat? yang dihelat hari ini, Selasa (17/10/2023)

Dalam paparannya, dr. Sebastian mengungkapkan bahwa tak bisa dipungkiri dengan adanya kemudahan teknologi saat ini secara perlahan juga mengubah gaya hidup masyarakat yang dikenal dengan istilah sedentary lifestyle atau gaya hidup menetap.

Gaya hidup yang disebut masyarakat perkotaan adalah yang paling banyak mengadopsi gaya hidup jenis ini. Salah satu contohnya kecilnya seperti kemudahan untuk memesan makanan, tanpa harus berjalan jauh yang dapat dilakukan dalam satu kali sentuhan pada layar ponsel, atau pun para pekerja kantoran yang menghabiskan waktu lebih banyak duduk di depan komputer.

Minimnya aktivitas fisik yang dilakukan oleh seseorang menurut dr. Sebastian dapat berpengaruh pada kesehatan jantung yang memicu berbagai penyakit, tak terkecuali serangan jantung.

Lebih lanjut ia menyarankan agar tetap aktif dengan melakukan olahraga minimal selama 30 menit setiap harinya dan menambah intensitas waktu secara bertahap, maksimum hingga 1 jam.

BACA JUGA:

“Usahakan cukup 3 kali dalam seminggu, dengan durasi yang tidak lama cukup 30 menit dan kemudian bisa ditambah-tambah frekuensi dan durasinya,” ujar dr. Sebastian saat dijumpai di Ballroom Lantai 7, Tower 1 MNC Studio Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Selasa (17/10/2023).