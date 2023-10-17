Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Emping Picu Terjadinya Asam Urat, Kok Bisa?

Chindy Aprilia , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |18:01 WIB
Emping Picu Terjadinya Asam Urat, Kok Bisa?
Emping lezat (Foto: Inst Asli Melinjo)
A
A
A

EMPING merupakan salah satu cemilan berbahan dasar biji melinjo yang gurih serta enak untuk di makan. Menghadirkan berbagai varian rasa, emping bisa diolah menjadi makanan pedas, manis, atau asin.

Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini emping juga sudah masuk ke dalam kamus Merriam-Webster mulai bulan September 2023. Dalam kamus itu mendefinisikan emping sebagai keripik populer asal Indonesia yang mempunyai tekstur renyah yang ditumbuk, dikeringkan, lalu digoreng.

 emping

Namun, konon katanya emping bisa meningkatkan asam urat, kok bisa?

 BACA JUGA:

Menurut Rinaldi Nur Ibrahim selaku Apoteker sekaligus Healthy Educator sama seperti kedelai, ternyata melinjo juga menggunakan senyawa purin yang tinggi yaitu bekisar antara 50 hingga 150 mg per 100mg sajian.

“Mengonsumsi emping melinjo dalam jumlah yang cukup banyak terbukti dapat meningkatkan kadar asam urat dalam darah,” kata Rinaldi, dikutip dalam akun TikToknya @rinaldinurofficial.

Hal itu dikarenakan oleh tingginya kadar purin dalam melinjo. Makanan yang tinggi purin dapat menjadi pemicu tingginya kadar asam urat dalam tubuh, saat purin dipecah dalam tubuh maka tubuh akan membentuk asam urat penumpukkan asam urat yang berlebihan akan membentuk kristal pada persendian.

 BACA JUGA:

Itulah yang menyebabkan radang sendi dan kondisi yang dikenal dengan nyeri asam urat. Meskipun demikian, itu bukan berarti untuk pecinta makanan tersebut tidak boleh mengonsumsinya. Emping masih boleh dikonsumsi dengan syarat tidak boleh lebih dari 100 gr atau setara dengan 10 keping ukuran kecil dalam sehari.

