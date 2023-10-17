Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Video Batita Diberi Makanan Pedas, Begini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |23:00 WIB
Viral Video Batita Diberi Makanan Pedas, Begini Penjelasan Dokter
Viral batita diberi makanan pedas. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BARU-baru ini sebuah video memperlihatkan seorang batita yang diberi makanan pedas viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @zaidiasyukria.

Dalam video tersebut terlihat anak batita itu diberi sambal pete. Meski terlihat suapan nasi yang diberikan ke sang anak yang berwarna merah penuh cabai, namun anak tersebut tidak terlihat kepedasan. Anak tersebut juga nampak lahap menyantap makanan tersebut.

Postingan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 10 juta akun dan mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang miris melihat anak bocah sudah diberi makanan pedas.

Melihat video tersebut, Konten Kreator sekaligus Dokter, dr. Nadia Alaydrus pun memberi tanggapannya. Menurutnya memberi makanan dengan rempah seperti jahe, kunyit, bawang merah, dan bawang putih boleh diberikan saat masa MPASI.

Balita

Namun kalau rempah dengan rasa kuat seperti cabai sebaiknya menunggu anak berusia di atas dua tahun.

"Kalau anak berusia di bawah satu tahun, anak masih beradaptasi dengan rasa makanan dasar dan umumnya masih sensitif dengan rasa kuat," ujar dr Nadia seperti dikutip dari Instagram @nadialaydrus, Selasa (17/10/2023).

Dokter Nadia menambahkan anak batita yang sudah diberikan makanan pedas akan berdampak pada kesehatan. Makanan pedas bisa menyebabkan sistem pencernaan bayi mengalami iritasi, menyebabkan asam lambung dan membuat anak itu menjadi merasa tidak nyaman.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/483/3155918/makanan_bayi-MNX5_large.jpg
Waspada Moms! 70% Makanan Bayi Tinggi Kandungan Gula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/08/481/3019015/bolehkah-bayi-2-bulan-diberi-minyak-ikan-ini-kata-dokter-anak-UfnQlQRDAO.jpg
Bolehkah Bayi 2 Bulan Diberi Minyak Ikan? Ini Kata Dokter Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/481/2958915/bayi-ini-lahir-dengan-kelainan-bawaan-langka-miliki-4-ginjal-K5wNECkGvS.jpg
Bayi Ini Lahir dengan Kelainan Bawaan Langka, Miliki 4 Ginjal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/481/2958491/menkes-beberkan-tiga-strategi-untuk-susun-cakupan-nasional-skrining-kesehatan-pada-bayi-baru-lahir-SPmaTXIlcv.jpg
Menkes Beberkan Tiga Strategi untuk Susun Cakupan Nasional Skrining Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/22/481/2958455/1-2-juta-bayi-telah-lakukan-skrining-shk-sepanjang-2023-cegah-kelainan-bawaan-dan-kematian-Nbk658WX8P.jpg
1,2 Juta Bayi Lakukan Skrining SHK di 2023, Cegah Kelainan Bawaan dan Kematian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/26/481/2908399/viral-bayi-usia-lima-bulan-idap-fetus-in-fetu-bisa-mengancam-nyawa-zsZuvvZYi8.jpg
Viral Bayi Usia Lima Bulan Idap Fetus In Fetu, Bisa Mengancam Nyawa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement