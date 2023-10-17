Viral Video Batita Diberi Makanan Pedas, Begini Penjelasan Dokter

BARU-baru ini sebuah video memperlihatkan seorang batita yang diberi makanan pedas viral di media sosial. Video tersebut dibagikan oleh akun TikTok @zaidiasyukria.

Dalam video tersebut terlihat anak batita itu diberi sambal pete. Meski terlihat suapan nasi yang diberikan ke sang anak yang berwarna merah penuh cabai, namun anak tersebut tidak terlihat kepedasan. Anak tersebut juga nampak lahap menyantap makanan tersebut.

Postingan tersebut viral dan sudah ditonton lebih dari 10 juta akun dan mendapat banyak komentar dari netizen. Tidak sedikit dari mereka yang miris melihat anak bocah sudah diberi makanan pedas.

Melihat video tersebut, Konten Kreator sekaligus Dokter, dr. Nadia Alaydrus pun memberi tanggapannya. Menurutnya memberi makanan dengan rempah seperti jahe, kunyit, bawang merah, dan bawang putih boleh diberikan saat masa MPASI.

Namun kalau rempah dengan rasa kuat seperti cabai sebaiknya menunggu anak berusia di atas dua tahun.

"Kalau anak berusia di bawah satu tahun, anak masih beradaptasi dengan rasa makanan dasar dan umumnya masih sensitif dengan rasa kuat," ujar dr Nadia seperti dikutip dari Instagram @nadialaydrus, Selasa (17/10/2023).

Dokter Nadia menambahkan anak batita yang sudah diberikan makanan pedas akan berdampak pada kesehatan. Makanan pedas bisa menyebabkan sistem pencernaan bayi mengalami iritasi, menyebabkan asam lambung dan membuat anak itu menjadi merasa tidak nyaman.