HOME WOMEN HEALTH

Viral Seorang Pria Minum Air Semen, Ini Penjelasan Dokter

Syifa Fauziah , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:00 WIB
Viral Seorang Pria Minum Air Semen, Ini Penjelasan Dokter
Pria hobi minum air semen. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

BELUM lama ini media sosial dihebohkan dengan video viral seorang pria yang hobi meminum semen. Rupanya pria tersebut sudah mengonsumsi semen yang dicampur air sejak empat tahun terakhir.

Layaknya kopi, pria bernama Haris Daeng Ngalle tampak nikmat menyeruput air semen tersebut. Alasan dirinya mengonsumsi semen karena pernah terjebak di dalam gudang semen tempatnya bekerja, kemudian dia berdoa untuk disatukan dengan semen. Sejak saat itulah dia minum semen setiap hari.

Pria yang berasal dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan ini mengaku tidak khawatir dengan kesehatannya. Bahkan dia merasa lebih sehat dan semangat bekerja.

Dari sisi medis, Konten Kreator sekaligus Tenaga Kesehatan, dr. Nadia Alaydrus mengatakan pria tersebut mengalami gangguan makan atau yang disebut dengan eating disorder atau PICA.

"PICA adalah gangguan makan di mana seseorang mengonsumsi suatu makanan yang tidak wajar, seperti kertas, sabun, rambut, tanah, kerikil, dan lain-lain," ujar dr Nadia seperti dikutip dari Instagram pribadinya @nadialaydrus, Selasa (17/10/2023).

Dokter Nadia menambahkan gangguan tersebut paling banyak menyerang anak-anak. Namun bisa juga terjadi pada anak-anak.

Halaman:
1 2
      
