HOME WOMEN HEALTH

Chicco Jerikho Ungkap Alasan Terapkan Pola Hidup Sehat, Berawal dari Kebutuhan Peran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |07:00 WIB
Chicco Jerikho Ungkap Alasan Terapkan Pola Hidup Sehat, Berawal dari Kebutuhan Peran
Chicco Jerikho terapkan pola hidup sehat. (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
A
A
A

CHICCO Jerikho menjadi salah satu aktor yang memiliki pola hidup sehat. Gaya hidup tersebut menurutnya tidak datang begitu saja melainkan berangkat dari kebutuhan peran yang dia lakoni.

Dalam peluncuran mediagram @situp.idn pada Senin 17 Oktober 2023, ayah dari Surinala ini mengaku sudah sejak dulu gemar berolahraga. Namun hobinya semakin kuat karena adanya tuntutan peran.

"Dari dulu suka olahraga. Tapi sebelum menjalani suatu project kan biasanya kita dikasih tau perannya, apakah harus ditambahin beratnya atau diturunin," kata Chicco Jerikho.

"Berangkat dari situ kita menjalankan gimana mendapat peran A atau B, harus diet sesuai peran. Akhirnya saya jadiin lifestyle sampai saat ini," ucap suami Putri Marino itu.

Selain karena tuntutan peran, Chicco Jerikho juga menyampaikan bahwa keputusan melakoni gaya hidup sehat tidak lepas dari musibah sakit yang pernah dideritanya.

Seperti diketahui, pemeran karakter Ben dalam film Filosofi Kopi itu pernah mengalami sepsis pada 2021. Penyakit itu membuat kondisinya drop hingga harus dirawat di ruang HCU.

"Waktu itu pernah sepsis dan bisa survive karena salah satunya adalah pola hidup yang sehat dan rajin olahraga. Dari situ gua buka gym karena ya memang manfaat olahraga banyak banget," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
