HOME WOMEN HEALTH

Chicco Jerikho Tertib Terapkan Pola Hidup Sehat, Ini Alasannya

Tangguh Yudha , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |06:17 WIB
Chicco Jerikho Tertib Terapkan Pola Hidup Sehat, Ini Alasannya
Chicco Jerikho terapkan pola hidup sehat. (Foto: MPI/ Tangguh Yudha)
A
A
A

AKTOR tampan Chicco Jerikho terkenal sebagai sosok yang memiliki pola hidup sehat. Terbukti, ayah dari Surinala ini kerap membagikan aktivitas-nya ketika berolahraga.

Menurut Chicco Jerikho, menjalani pola hidup sehat adalah sebuah hal yang harus jadi prioritas. Sebab pola hidup sehat bukan hanya untuk mencapai berat badan yang ideal, tapi juga untuk mendapat kehidupan yang seimbang.

"Bagaimana kita bisa menjadikan pola hidup sehat sebagai habit yang nantinya bisa jadi investasi buat kita. Penting untuk bisa membagi waktu antara kerja, bersama keluarga, dan olahraga," kata Chicco, Senin 16 Oktober 2023.

Chicco mengungkap dirinya senantiasa menjaga kesehatan mental dan fisiknya dengan menjaga pola makan dan rutin berolahraga. Menurutnya, dengan melakukan hal itu dirinya bisa lebih semangat dalam beraktivitas.

Dia menyebut bahwa kegiatan olahraga biasa dilakukannya bersama istri pada pagi hari setelah mengantar anak sekolah. Adapun durasi olahraganya pun cukup lama, yakni sampai sang anak meminta untuk dijemput sekolah.

"Jaga pola makan agar mendapatkan nutrisi yang seimbang. Rutin juga berolahraga karena dapat menunjang aktivitas dan kerjaan, jadi gak gampang cape dan sakit. Karena ada gym, pasti habis antar anak sekolah aku sempatkan olahraga," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
