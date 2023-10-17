Popok Dewasa Dikira Bom, Pesawat Ini Terpaksa Putar Balik ke Bandara Asal

PESAWAT Copa Airlines yang sedang terbang menuju Kota Tampa, Florida, Amerika Serikat mendadak putar balik ke bandara asal, gara-gara ditemukan benda diduga bom dalam toilet pesawat. Namun, setelah diperiksa ternyata barang mencurigakan itu hanya popok orang dewasa.

Kejadian tersebut terjadi Jumat lalu. Awalnya pesawat sudah lepas landas sekitar 1 jam ke arah Tampa, kemudian tiba-tiba dapat laporan ada dugaan bom di toilet. Pesawat pun kembali ke Bandara Internasional Tocumen di Panama City

Kantor berita Associated Press melaporkan bahwa setelah pesawat mendarat sempurna di landasan pacu, 144 penumpang kemudian dievakuasi.

Melansir dari USA Today, Selasa (17/10/2023), setelah semua penumpang dievakuasi, tim penjinak bahan peledak dibantu anjing pelacak kemudian menggeledah pesawat dan mengamankan barang mencurigakan di toilet pesawat.