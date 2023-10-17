Mengulik Asal-usul Suku Mentawai yang Pernah Terisolasi Berabad-abad

SUKU Mentawai adalah kelompok etnis yang mendiami Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Suku Mentawai memiliki budaya dan tradisi yang kaya, serta bahasa sendiri yaitu bahasa Mentawai.

Penduduk Mentawai terkenal memiliki tato yang dinobatkan sebagai tato tertua di dunia. Tato ini merupakan ritual sakral yang wajib bagi Sikerei. Suku Mentawai menganggap tato sebagai simbol yang mencerminkan keselarasan antara manusia dan alam sekitarnya.

BACA JUGA:

Suku Mentawai memiliki aliran kepercayaan Arat Sabulungan, yang menghormati arwah nenek moyang, langit, tanah, laut, sungai, dan segala isinya. Upacara ritual dipimpin oleh Sikerei.