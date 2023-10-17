Sandiaga: Earth Festival 2023 Tingkatkan Kesadaran Lestarikan Lingkungan

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, Earth Festival 2023 yang akan berlangsung di Central Park Mall, Jakarta, pada 20-22 Oktober 2023 sebagai wahana meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menerapkan pola hidup sehat.

Dengan gelaran festival tersebut, kata dia, diharapkan dapat berkontribusi dalam melindungi, menjaga, dan melestarikan lingkungan serta budaya setempat.

"Semoga Earth Festival dapat menjadi daya ungkit sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia. Sekaligus menjadi penggerak kepedulian dan kecintaan masyarakat terhadap bumi serta keberlangsungan lingkungan hidup," katanya dalam Weekly Brief with Sandi Uno di Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf Jakarta, Senin, 16 Oktober 2023.

Pada tahun ini, Earth Festival mengangkat tema Culture of Humanity: Honoring the Earth and Respecting All Beings. Tema ini sejalan dengan upaya Kemenparekraf dalam mendorong pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan di Indonesia, utamanya melalui people dan planet.

Sementara itu Ketua Earth Festival, Vincent Tenggara, menjelaskan Earth Festival adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh International Loving Asossiation (INLA) sejak 2017. Dan Earth Festival 2023 telah mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf serta Kemendikbudristek.

Lebih lanjut, Vincent mengatakan salah satu cara untuk menunjukkan kecintaan terhadap lingkungan dalam Earth Festival adalah dengan menyajikan produk-produk vegan (plant based) atau gaya hidup vegetarian.