10 Rekomendasi Hotel Mewah buat Liburan ala Sultan!

SESEKALI Anda perlu mencoba liburan ala sultan dengan menginap di hotel mewah! Dijamin, pengalaman yang Anda dapatkan nggak akan terlupakan serta bisa jadi kenangan terindah di dalam hidup Anda.

Anda bisa mencoba menginap di hotel mewah yang sudah jadi incaran sejak lama. Manjakan diri dengan berbagai fasilitas serta pelayanan terbaik dari hotel bintang 4 dan 5 tempat Anda menginap.

Kalau belum punya hotel incaran, coba simak 10 rekomendasi hotel bintang 4 dan 5 yang cocok banget buat liburan ala sultan berikut ini;

1. Yasmin Hotel Puncak, Bogor

Taman asri seluas hampir 3 hektar yang dikelilingi perbukitan hijau membuat hotel yang satu ini jadi salah satu opsi penginapan terbaik di kawasan Puncak. Pemandangan dari sini juga cantik, lho. Anda bisa melihat langsung Gunung Gede dari jendela kamar.

Mau main tenis, basket, atau biliar? Bisaaa! Ada juga ruang kreativitas, ruang bermain anak, hula-hula camp, dan fasilitas mengendarai kuda buat si kecil. Selain itu, hotel ini juga cocok buat penginapan saat outing bersama teman-teman kantor, karena ada sarana outbound-nya juga.

2. Atria Hotel, Malang

Tempat ini sangat sesuai untuk mengakomodasi para pelancong yang ingin santai serta mencari kenyamanan. Hotel modern ini menawarkan kolam renang luar ruangan yang luar biasa beserta kursi berjemur di sekitarnya, yang menjadikannya tempat sempurna untuk bersantai dan menikmati kehangatan sore hari.

3. The Royal Surakarta Heritage, Solo

Nikmati pengalaman berkesan saat berkunjung ke Solo di The Royal Surakarta Heritage. Bisa tidur di kamar yang unik dan luas, bersantap di Srikandi Resto, menikmati kolam renang semi-outdoor, bersantai di Tirtotedjo pool bar, memanjakan diri di Mustika Spa, juga berolahraga di pusat kebugaran.

Selain ideal untuk kegiatan bisnis dan liburan, The Royal Surakarta Heritage juga sangat cocok untuk pertemuan keluarga dan liburan romantis. Pelayanannya yang ramah dan bersahabat pasti bisa membuat mood kamu dalam keadaan baik sepanjang hari.

4. Mercure Cikini, Jakarta

Mercure Jakarta Cikini terletak di Jakarta Pusat, dekat dengan kawasan pusat bisnis dan Monumen Nasional. Menawarkan akses mudah ke pusat perbelanjaan yang ada di dekatnya. Semua kamar didesain unik dengan paduan tradisi dan modernitas. Para tamu dapat menikmati kelezatan hidangan di restoran yang elegan atau bersantai di rooftop bar kolam renang.

5. Discovery Ancol, Jakarta

Akomodasi ini hanya berjarak 6 menit dari pantai. Terletak di Jakarta Utara, sekitar 100 meter dari Dunia Fantasi, Discovery Hotel & Convention Ancol juga memiliki sebuah kolam renang outdoor dan arena bermain anak-anak. Kamu dapat bersantap di restoran hotel serta mendapatkan tiket masuk gratis ke Ancol.

WiFi gratis dapat diakses di seluruh area hotel, selain itu tempat parkir pribadi gratis juga tersedia di areanya. Kamar-kamar tertentu menawarkan area tempat duduk untuk kenyamanan tamu. Fasilitas tambahannya meliputi TV layar datar, sandal, perlengkapan mandi gratis, dan pengering rambut.