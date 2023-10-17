Dorna Sports Apresiasi MotoGP Mandalika 2023, Sandiaga: Tahun Ini Jauh Lebih Smooth

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, bersyukur event balap kelas dunia MotoGP Mandalika 2023, yang digelar Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada Minggu akhir pekan lalu berjalan sukses.

Bahkan, ajang balap MotoGP tahun ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak salah satunya Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP.

Tak hanya itu, para pembalap dan tim media internasional juga memberikan apresiasi, sebab race tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan race tahun lalu.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta dan Dorna Sport Chief Sporting Officer, Carlos Ezpeleta saat bertemu dengan Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf/Wakabaparekraf Angela Tanoesoedibjo.

"Mereka mengapresiasi perubahan yang sangat fantastis. Mereka membandingkan dengan (penyelenggaraan) tahun lalu terkait masih banyak tantangan menyangkut track infrastruktur, tapi tahun ini jauh lebih smooth," kata Sandiaga mengutip laman Kemenparekraf.

(Foto: Kemenparekraf)

Selain itu tingkat kebutuhan akomodasi selama penyelenggaraan balap juga sudah semakin baik. Meski mereka menginginkan agar tingkat ketersediaan kamar di Mandalika dan sekitarnya dapat ditingkatkan.

"Mereka juga berharap kemitraan kita dengan Dorna ini semakin ditingkatkan ke depan terutama dalam konsep pemasaran pariwisata dan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga," imbuh Sandiaga.

Tidak hanya mereka yang memberi masukan, Sandiaga juga melakukan hal yang sama. Ia berharap ke depannya jumlah penerbangan internasional harus ditingkatkan lagi.

Khususnya yang langsung ke Lombok dari berbagai kota-kota di dunia dapat ditingkatkan seperti dari Doha, Istanbul, dan beberapa kota di Australia.