Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Dorna Sports Apresiasi MotoGP Mandalika 2023, Sandiaga: Tahun Ini Jauh Lebih Smooth

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |08:01 WIB
Dorna Sports Apresiasi MotoGP Mandalika 2023, Sandiaga: Tahun Ini Jauh Lebih <i>Smooth</i>
Menparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo bertemu para petinggi Dorna Sports (Foto: Kemenparekraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, bersyukur event balap kelas dunia MotoGP Mandalika 2023, yang digelar Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika pada Minggu akhir pekan lalu berjalan sukses.

Bahkan, ajang balap MotoGP tahun ini mendapatkan apresiasi dari banyak pihak salah satunya Dorna Sports selaku pemegang hak komersial MotoGP.

Tak hanya itu, para pembalap dan tim media internasional juga memberikan apresiasi, sebab race tahun ini lebih baik jika dibandingkan dengan race tahun lalu.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta dan Dorna Sport Chief Sporting Officer, Carlos Ezpeleta saat bertemu dengan Menparekraf/Kabaparekraf Sandiaga Uno dan Wamenparekraf/Wakabaparekraf Angela Tanoesoedibjo.

"Mereka mengapresiasi perubahan yang sangat fantastis. Mereka membandingkan dengan (penyelenggaraan) tahun lalu terkait masih banyak tantangan menyangkut track infrastruktur, tapi tahun ini jauh lebih smooth," kata Sandiaga mengutip laman Kemenparekraf.

Menparekraf Sandiaga Uno

(Foto: Kemenparekraf)

Selain itu tingkat kebutuhan akomodasi selama penyelenggaraan balap juga sudah semakin baik. Meski mereka menginginkan agar tingkat ketersediaan kamar di Mandalika dan sekitarnya dapat ditingkatkan.

"Mereka juga berharap kemitraan kita dengan Dorna ini semakin ditingkatkan ke depan terutama dalam konsep pemasaran pariwisata dan sport tourism atau pariwisata berbasis olahraga," imbuh Sandiaga.

Tidak hanya mereka yang memberi masukan, Sandiaga juga melakukan hal yang sama. Ia berharap ke depannya jumlah penerbangan internasional harus ditingkatkan lagi.

Khususnya yang langsung ke Lombok dari berbagai kota-kota di dunia dapat ditingkatkan seperti dari Doha, Istanbul, dan beberapa kota di Australia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/406/3068051/angela_tanoesoedibjo-ZckG_large.jpg
Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo Sebut Sektor Pariwisata Nasional Berkembang Pesat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067243/meriahkan_motogp_2024_kemenparekraf_rilis_program_road_to_mandalika-uEbX_large.jpg
Meriahkan MotoGP 2024, Kemenparekraf Rilis Road to Mandalika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/406/3067239/kemenparekraf_anggarkan_rp38_miliar_untuk_renovasi_gedung_pesona_nusantara-qnTV_large.jpg
Kemenparekraf Anggarkan Rp38 Miliar untuk Biaya Renovasi Gedung Pesona Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/406/3058385/kemenparekraf_dan_pemprov_gorontalo_jalin_kolaborasi-rZB3_large.JPG
Kemenparekraf dan Pemprov Gorontalo Jalin Kolaborasi Ciptakan Pariwisata Berkualitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/28/406/3055380/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-8Swk_large.JPG
Sambangi Ponpes Az-Ziyadah Klender, Sandiaga Ajak Santri Perkuat Ekraf Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/406/3053969/menparekraf_sandiaga_salahuddin_uno-b76N_large.JPG
Sandiaga Uno Bertemu Menteri Kebudayaan Polandia, Bahas Apa?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement