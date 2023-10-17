Fakta Emping, Camilan yang Masuk Kamus Bahasa Inggris Merriam-Webster

KABAR bahagia datang dari dunia kuliner Indonesia. Sebab emping, salah satu makanan yang terbuat dari biji melinjo ini masuk dalam kamus bahasa Inggris tertua di Amerika Serikat, yakni Merriam-Webster.

Kata benda 'emping' atau 'empings' dalam bentuk jamak (plural) disematkan dalam kamus Merriam-Webster pada September 2023 lalu. Dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster, emping diartikan sebagai keripik yang terbuat dari biji melinjo.

Emping sendiri dibuat dengan cara dipipihkan dan dikeringkan. Emping yang memiliki tekstur renyah, memiliki rasa pahit yang khas. Cara pembuatan emping sendiri cukup unik. Pertama biji melinjo dikupas dan dipisahkan dengan kulitnya. Kemudian dimasukkan ke dalam wajan besi yang berisi pasir halus kemudian dimasak hingga matang.

Setelah itu, biji melinjo kembali dibuka kulit bagian luarnya dan diambil dalamnya. Lalu biji melinjo ditumbuk hingga pipih dan dijemur di bawah sinar matahari. Untuk ukurannya sendiri beragam, ada yang besar dan kecil.

Emping banyak diproduksi beberapa wilayah di Indonesia, seperti Limpung, Kabupaten Klaten (Jawa Tengah), Bantul (Daerah Istimewa Yogyakarta), Magetan (Jawa Timur) dan Desa Karangtawang, Kabupaten Kuningan (Jawa Barat), Pidie (Aceh) hingga Sulawesi.

Untuk menikmati emping, kamu harus menggoreng terlebih dahulu di atas minyak yang panas hingga berwarna kecoklatan. Kemudian angkat dan hidangkan.

Di Indonesia, emping memiliki berbagai varian rasa, mulai dari polos atau original, asin, pedas, dan manis. Emping bisa dimakan langsung atau menjadi pendamping makanan seperti nasi uduk, sop buntut, soto, nasi goreng, laksa, hingga bubur ayam.

(Martin Bagya Kertiyasa)