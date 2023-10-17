Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Tempat Makan Sate Rembiga Paling Enak di Lombok

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:20 WIB
5 Tempat Makan Sate Rembiga Paling Enak di Lombok
Sate Rembiga. (Foto: Instagram @saterembiga.goyanglidah)
A
A
A

TEMPAT makan sate Rembiga di Lombok kini banyak diburu para pencinta kuliner. Sate ini begitu khas karena terbuat dari irisan daging tipis dicampur dengan bumbu cabai merah, gula areng, dan beberapa rempah lokal setempat.

Nama sate Rembiga diambil dari nama sebuah desa di Lombok. Menu ini menjadi kudapan khas dari Lombok, yang jarang ditemui di daerah-daerah lain.

Oleh karena itu, jangan sampai melewatkan untuk mencicipi kudapan satu ini saat bertandang ke Lombok.

Berikut lima tempat terbaik dan populer untuk mencoba sate Rembiga, di mana saja? Berikut ulasannya!

1. Sate Rembiga Ibu Sinnaseh

Sate Rembiga Ibu Sinnaseh menjadi tempat makan sate Rembiga pertama yang punya rating tertinggi berdasarkan Google dan juga Tripadvisor.

Selain rasanya yang enak, sate Rembiga milik Ibu Sinnaseh ini juga cukup legendaris dan telah ada sejak tahun 1990an. Kekhasan sate Rembiga milik ibu Sinnaseh ini adalah dagingnya yang dipotong-potong kemudian ditumbuk kemudian dimarinasi menggunakan bumbu rempah khusus selama 2 jam.

Bagi kamu yang penasaran untuk mencoba Sate Rambiga Ibu Sinnaseh bisa datang langsung ke Jln. Dr. Wahidin No.11B, Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.

2. Sate Rembiga Hj. Nafisah

Sate Rembiga Hj. Nafisah ini terletak di Jln. DR Wahidin S.H. 15, Rembiga, Kec. Selaparang, Kota Mataram.

Sate Rembiga Hj. Nafisah ini terdiri dari daging sapi tentunya, cabai keriting, cabai merah, gula, garam, daun pepaya, dan bumbu lainnya untuk dimarinasi dan kemudian di bakar. Saat proses pembakaran, aroma sate dari Hj. Nafisah ini sangat menggoda dan pastinya membuat tak sabar untuk dicicipi.

Halaman:
1 2
      
