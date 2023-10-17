Resep Sambal Tempe, Makanan Sederhana Andalan Ganjar Pranowo

ORANG Indonesia pada umumnya sangat menyukai makanan pedas, walau memang saat disantap bisa bikin keringatan. Termasuk juga sosok Calon Presiden 2024, Ganjar Pranowo,

Siapa sangka, Ganjar tenyata juga doyan makan makanan pedas. Dalam suatu wawancara, ia mengungkap bahwa salah satu makanan favoritnya adalah sambal tempe yang pedas, dengan cita rasa kencur dan bawang putih yang menggugah selera.

Menariknya, kesukaannya terhadap sambal tempe tidak hanya sekadar soal rasa, tapi juga kisah di baliknya. Dari pengalaman masa SMA di Yogyakarta hingga keahlian memasak yang diperolehnya sewaktu kos, sambal tempe tetap jadi menu andalannya. Dengan sentuhan kencur dan bawang putih yang khas, berikut resep sambal tempe ala Ganjar Pranowo, Selasa (17/10/2023)

Bahan-bahan;

• 5 iris tempe goreng

• 1/4 bungkus daun kemangi

• Minyak untuk menumis (sekitar 2 sendok makan)

• 1/4 sendok teh garam

• 1/4 sendok teh kaldu jamur

• 1/4 sendok teh gula pasir

Bahan bumbu halus;

• 3 siung bawang merah

• 2 siung bawang putih

• 4 buah cabai rawit, sesuai selera

• 3 buah cabai keriting merah

• 1 ruas kencur

• Secukupnya, garam

• Secukupnya, irisan gula merah (opsional, bisa ganti dengan gula pasir)

