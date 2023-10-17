Resep Patbingsu Kacang Merah, Cocok Disantap saat Cuaca Panas

CUACA panas seperti sekarang ini membuat kita membutuhkan minuman yang segar. Salah satu yang bisa dicoba adalah patbingsu.

Menyantap patbingsu pun rasanya sangat cocok di cuaca panas ini. Perpaduan rasa manis dengan segarnya es yang diserut mampu memuaskan tenggorakan di kala teriknya siang hari.

Nah, untuk menikmati patbingsu, Anda tak perlu jauh-jauh mencari di restoran. Kini, Anda bisa membuatnya sendiri di rumah.

Berikut resep dan cara membuat patbingsu dengan topping kacang merah yang cocok disantap saat cuaca panas, dilansir kanal YouTub Maangchi, Selasa (17/10/2023).

Bahan-bahan:

3 gelas es serut (dari sekitar 2 gelas air)

1 cangkir kacang merah manis, kalengan atau buatan sendiri

¼ cangkir susu murni