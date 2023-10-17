Resep Ayam Taliwang, Makanan Khas Lombok Kaya Rempah

AYAM bisa dimasak dengan bumbu apapun. Siapun pasti menyukainya, termasuk ayam taliwang.

Makanan khas Lombok satu ini tentu menjadi sorotan seiring ramainya MotoGP yang berlangsung di Mandalika.

Kini, tak perlu jauh-jauh ke Lombok untuk menikmati ayam taliwang. Kamu juga bisa membuatnya sendiri di rumah dengan perpaduan bumbu dan rempah yang khas.

Berikut resep dan cara membuat ayam taliwang khas Mandalika Lombok, dilansir dari kanal YouTube Devina Hermawan, Selasa (17/10/2023).

Bahan marinasi:

1,2 kg ayam utuh / fillet

40 gr santan

2 buah jeruk limau

1 ½ sdt garam

½ sdt merica