HOME WOMEN FASHION

Ali Charisma Siap Lepas Jabatan National Chairman IFC, Begini Perasaannya

Tuty Ocktaviany , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |21:08 WIB
Ali Charisma Siap Lepas Jabatan National Chairman IFC, Begini Perasaannya
Ali Charisma siap melepas jabatan National Chairman IFC. (Foto: Instagram Ali Charisma)
A
A
A

DESAINER Ali Charisma akan melepas jabatan sebagai National Chairman Indonesian Fashion Chamber (IFC) pada 22 Oktober 2023. Selama delapan tahun, dia sukses membangun organisasi mode ternama di Indonesia ini.

“Saya sendiri empat tahun lalu sudah minta diganti. Teman-teman di IFC meminta perpanjang, saya oke. Ini sudah delapan tahun, harus ganti,” tutur Ali Charisma kepada okezone.com di sela-sela acara kick off Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta, belum lama ini.

Menurutnya, desainer yang menggantikannya nanti pasti memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda.

“Kalau masih saya, bisa monoton dan tidak sehat. Saya akan kebebanan,” ucap Ali Charisma.

Waktu memang cepat berlalu, banyak hal sudah ditorehkan Ali Charisma selama ini.

