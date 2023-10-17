Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Mengungkap Gaya Fashion Unik ala Jeja, Penuh Karakter!

Rahma Atridayana Dwanti , Jurnalis-Selasa, 17 Oktober 2023 |22:05 WIB
Mengungkap Gaya Fashion Unik ala Jeja, Penuh Karakter!
Gaya unik fashion ala Jeja. (Foto: Aldhi Chandra)
A
A
A

DUNIA mode terus berkembang berkembang setiap tahunnya. Tren fashion pun selalu menjadi topik menarik dan inspiratif bagi banyak orang.

Berbicara mengenai tren fashion, grup Jeja yakni Jemsii dan Jaz punya pandangannya tersendiri, terutama dalam kehidupan sehari-hari.

Jemsii mengaku bahwa akhir-akhir ini, dia tengah menggemari celana denim pendek. Menurutnya, celana ini jadi pilihan favorit karena banyak yang mengikuti tren ini dengan antusiasme tinggi.

Sementara itu, Jaz lebih suka gaya clean aesthetic, sederhana dan minimalis dengan warna-warna netral. Baginya, tampilan bersih dan simpel adalah pilihan terbaik, di mana semua orang memakai pakaian tanpa pola atau warna yang mencolok.

jeja

Jemsii mengaku bahwa teman-teman dekatnya sering jadi sumber inspirasi utama. Salah satu temannya mempunyai kakak yang bekerja sebagai model dan juga mempunyai sebuah thrift shop.

“Mungkin dari temen-temen sendiri, sih. Ada temen aku yang kakaknya model, dan juga buka kayak thrift shop gitu, dia sering pake baju dari tokonya sendiri. Jadi dia tuh marketing dengan cara dipake.” ucap Jemsii kepada Okezone di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Jemsii berbagi bahwa dia gemar berburu pakaian di toko barang bekas atau yang sering disebut thrifting. Menurutnya, ini adalah metode yang seru dan ekonomis untuk menemukan pakaian dengan karakteristik unik.

Bahkan, dia pernah berhasil membeli dua barang pakaian hanya dengan membayar 50 ribu rupiah di thrift shop yang dimiliki oleh temannya.

