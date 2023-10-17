Konten Kreator Magelang Pakai Baju Tikar untuk Prewedding, Netizen: Keren Selalu di Luar Nurul

PREWEDDING sering kali dilakukan bagi pasangan yang ingin melangsungkan pernikahan. Berbagai momen indah tentu dipilih untuk kenangan masa depan.

Selain itu, outfit penunjang pun menjadi satu rangakaian yang tak boleh terlewatkan. Begitupun yang dilakukan oleh konten kreator asal Magelang bernama Khoirul Anam.

Dia memamerkan karya barunya, yakni outfit prewedding menggunakan tikar. Hal itu terlihat dari akun Instagram @anam_chenel, dikutip pada Selasa (17/10/2023).

Anam dan kekasihnya terlihat menggunakan tikar motif yang sama untuk pakaiannya, yakni tikar anyam dengan perpaduan warna merah, kuning, dan biru.

Anam terlihat gagah dalam balutan kaus hitam yang dipadukan dengan setelan jas dan celana panjang yang terbuat dari anyaman tikar. Sementara pasangannya tampak anggun dalam balutan dress panjang yang terbuat dari anyaman tikar.

Dress ini terlihat sangat stylish. Pasalnya, bagian pinggangnya terlihat ditambahkan anyaman tikar yang terbuat dari tikar.