Ayu Dyah Andari Kolaborasi Bareng Putri Zulkifli Hasan, Tunjukkan Rose and Beyond

AYU Dyah Andari belum lama ini menunjukkan karya terbaiknya di London Fashion Week Spring Summer 2024. Dia pun berkolaborasi dengan Putri Zulkifli Hasan dengan mengusung tema Rose and Beyond.

Rancangan terbaiknya itu kembali dia perlihatkan ketika di Grand Ballroom The Langham Jakarta pada Senin (16/10/2023). Ide itu dia dapat dari sebuah bunga mawar.

“Sesuai namanya, rose (mawar) itu sendiri kan merupakan inspirasi tanpa batasnya Ayu Dyah Andari jadi makanya di setiap koleksi baju tuh pasti ada,” kata Ayu.

Menurutnya, rose and beyond terilham dari tautan kasih para wanita dan semesta. Rose merupakan suatu elemen yang selalu ada di dalam tiap karya Ayu, sehingga menjadikannya representasi dari keayuan sekaligus kekuatan perempuan dalam pelukan semesta.