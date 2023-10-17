Jangan Salah Pilih! Ini Tips Memilih Rak Penyimpanan agar Rumah Tampak Rapi

JAKARTA - Memiliki rak atau lemari yang kokoh dan bagus sangat diperlukan manakala kita hendak menata barang agar terlihat rapi, serta agar mudah ditemukan ketika dibutuhkan. Meski terkesan sebagai barang yang “sepele”, sebenarnya kehadirannya memiliki peran dalam meningkatkan fungsi dan tampilan estetika dalam rumah.

Jika tidak ada rak maka bisa dibayangkan betapa berantakannya barang-barang yang ada di dalam rumah kita. Karena itu, memilih rak yang mampu mengelola ruang penyimpanan juga menjadi pertimbangan untuk menjaga suatu ruangan di dalam rumah kita tetap rapi dan menyenangkan.

Namun, sebelum membeli lemari penyimpanan, pastikan kamu mengenali lemari seperti apa yang dibutuhkan? Apakah lemari gantung untuk pakaian, rak untuk penyimpanan sepatu, rak buku, atau rak untuk kosmetik dan aksesoris.

Agar kamu tidak salah pilih, simak tips memilih rak penyimpanan multifungsi di bawah ini untuk mengorganisir barang-barang kamu di rumah.

1. Sesuaikan dengan Ukuran Ruangan

Hal pertama yang perlu diperhatikan adalah ukuran dan bentuk ruanganmu. Lemari yang pas akan membuat ruanganmu terlihat lebih harmonis. Jadi, sebelum kamu memilih, ukur dulu ruanganmu dan pertimbangkan bentuknya. Dengan begitu, kamu bisa menemukan lemari yang cocok.