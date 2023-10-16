Viral Perempuan Fashion Show Ala-Ala, Pakai Daster Emak-Emak Bisa Terlihat Cantik Kok

BANYAK orang terutama para perempuan ingin menjadi model, tapi memang dunia modeling membutuhkan persyaratan yang ketat. Tapi, bukan berarti kita tidak bisa mengekspresikan diri dengan padupadan busana loh.

Contoh saja fenomena Citayem Fashion Week yang sempat tenar, membuktikan bahwa bergaya dengan busana tidak harus selalu dilakukan model. Nah, beberapa waktu lalu viral seorang perempuan yang menjalankan fashion show di rumah.

Dari video yang dibagikan oleh akun Instagram @kegoblogan.unfaedah itu terlihat seorang wanita sedang berjalan bak model di rumahnya. Di video itu wanita tersebut tampil total memakai daster batik warna merah dipadukan dengan batik warna krem dan tas branded dari brand Gucci warna hitam.

Salah satu yang menarik, wanita tersebut styling daster yang kebesaran itu dengan dijepit ke belakang. Sehingga tampilan depan daster itu terlihat lebih slim dan membuatnya makin stylish. Wanita itu juga menambahkan headphone pada penampilannya.

Wanita berambut panjang masuk ke dalam ruangan kamarnya lewat pintu hijau kamarnya. Kemudian dia berlenggok bak model. Orang yang memvideokan aksinya itu tak bisa menahan tawa.

Meski demikian wanita itu tetap cuek berlenggok dengan menunjukkan outfitnya yang kece. "Ada gila-gilanya ya allah ibu. Siap memangsa bapakmu," seloroh wanita yang merekam video.