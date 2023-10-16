Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ganjar Pranowo Permudah Akses Air Bersih, Begini Cara Menjaga Kualitas Air di Musim Kemarau

Royandi Hutasoit , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:12 WIB
Ganjar Pranowo Permudah Akses Air Bersih, Begini Cara Menjaga Kualitas Air di Musim Kemarau
Ganjar Pranowo. (Foto: Okezone)




GANJAR Pranowo Calon Presiden memperlihatkan kepeduliannya terhadap kebutuhan mendasar masyarakat dengan turun tangan membantu warga Kampung Nagrog, Desa Muncang, Kabupaten Tasikmalaya agar bisa mendapatkan akses air bersih setelah 12 tahun kekurangan. Sebelumnya, warga harus mengambil air dari sumber yang jauh, namun berkat bantuan sumur artesis dari Ganjar, masyarakat merasa tertolong dengan akses air bersih yang diperlukan, terutama saat musim kemarau.

Program bantuan sumur air bersih dari Ganjar membuktikan manfaatnya, tidak hanya bagi 1.300 lebih warga di 9 RT, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan sehari-hari mereka. Ketersediaan air bersih menjadi kunci penting bagi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, terutama di musim kemarau yang sering mengakibatkan krisis air di banyak daerah.

Dengan sumur air bersih yang disediakan, Ganjar Pranowo menegaskan pentingnya upaya pemeliharaan kualitas air untuk kebutuhan masyarakat. Melalui inisiatifnya, ia tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga meninggalkan pesan tentang pentingnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan masa depan terkait ketersediaan air bersih.

Oleh karena itu untuk mengelola air secara berkelanjutan, masyarakat perlu mengetahui cara-cara menjaga kualitas akses air yang ada agar tetap bersih dan baik untuk digunakan sehari-hari. Berikut caranya.

Cara Menjaga Kualitas Air Bersih di Musim Kemarau

Musim kemarau seringkali menjadi waktu yang menantang bagi pasokan air bersih. Untuk memastikan kualitas air tetap terjaga, beberapa langkah perlu diambil.

Pertama, pengelolaan sumber air menjadi krusial. Menerapkan metode konservasi air yang efisien, seperti membangun embung atau kolam penampung air hujan, dapat membantu mengurangi risiko kekeringan.

Kedua, penggunaan air yang efisien perlu diterapkan secara luas, termasuk dalam pertanian dan rumah tangga. Mengadopsi teknologi irigasi modern yang hemat air dan mempromosikan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penggunaan air secara bijaksana adalah penting.

 

Halaman:
1 2
      
