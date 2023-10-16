Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Potret Karenina Anderson, Artis Cantik Era 90-an yang Baru Selesai Jalani Rehabilitasi

Wulan Savitri , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |20:02 WIB
4 Potret Karenina Anderson, Artis Cantik Era 90-an yang Baru Selesai Jalani Rehabilitasi
Karenina Anderson. (Foto: Instagram)
A
A
A

KARENINA Anderson memang tengah menjadi pembicaraan lantaran terlibat penyalahgunaan narkoba. Artis cantik era 90-an tersebut diketahui kembali aktif memposting video yang menampilkan dirinya sedang menikmati liburan.

Terlepas dari masa rehabilitasi yang ia jalani, perempuan kelahiran 1983 ini kerap membagikan potret liburannya ke berbagai destinasi, baik dalam maupun luar negeri. Dilansir dari Instagram pribadinya, @kareninaanderson, berikut empat potret Karenina Anderson saat berlibur.

Positive Vibes

Karenina Anderson

Usai menjalani rehabilitasi, ia membagikan postingan yang terlihat dirinya sedang menikmati liburan ke pantai. Diunggah pada 28 September lalu, artis cantik keturunan Indonesia itu tampil dengan bikini berwarna biru dengan senyum nan merekah.

Unggahan video itupun dikomentari oleh para sahabatnya yang masih mendukung Karenina Anderson usai kasus yang sempat dialaminya.

“Welcome back gorgeous!” tulis @npma**

“Welcome back, hugs!” ujar @ilo***

“Sending you so much love,” komentar @aim***

Destinasi Labuan Bajo

Karenina Anderson

Labuan Bajo menjadi destinasi wisata liburan kali ini. Istri Kamal Bhojwani itu, tampak cantik dengan balutan tanktop hitam dan celana bermotif macan. Tak lupa, aksesoris kacamata berwarna hitam menambah penampilan simpel nan modis.

