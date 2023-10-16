Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pakai Topi Jerami, Begini Tampilan Para Pembalap MotoGP Diajak Bersih-Bersih Pantai

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |19:02 WIB
Pakai Topi Jerami, Begini Tampilan Para Pembalap MotoGP Diajak Bersih-Bersih Pantai
Pembalap MotoGP. (Foto: Instagram/@88jorgemartin)
EVENT MotoGP 2023 di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) memang menjadi salah satu moment untuk menjual Indonesia. Bukan hanya dari segi kuliner, tapi juga suasana yang ditawarkan sebagai daya tarik pariwisata Indonesia.

Acara ini pun juga digunakan untuk mempromosikan perlindungan dan perlindungan lingkungan. Nah, dalam MotoGP kali ini pengelola pun mengajak mereka untuk membersihkan lingkungan.

Pembalap MotoGP

Keseruan itu pun terlihat saat para pembalap MotoGP mengikuti acara bersih-bersih pantai. Saat melakukan kegiatan itu, para pembalap ini pun terlihat mengenakan topi petani Lombok yang menambah ketampanan mereka.

“Para pembalap MotoGP mengikuti acara coral planting dan beach clean up movement di Pantai Kuta,” tulis akun Instagram, @itdc_id, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin (16/10/2023).

“Mereka membersihkan pantai dari sampah, memulihkan ekosistem terumbu karang dan sekaligus memperkuat pesan kesadaran lingkungan bagi para penggemar mereka,” tambah akun itu.

Potret itu memerlihatkan para pembalap yang turut mengikuti kegiatan bersih-bersih pantai ini. Mereka pun nampak enjoy melakukan aksi itu, termasuk saat melakukan penanaman coral.

Halaman:
1 2
      
