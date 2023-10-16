Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Cek Apakah Pasangan Kita Punya Selingkuhan atau Tidak lewat WhatsApp

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |15:32 WIB
Cara Cek Apakah Pasangan Kita Punya Selingkuhan atau Tidak lewat WhatsApp
Pasangan Selingkuh. (Foto: Freepik)
A
A
A

SALAH satu kekhawatiran mereka yang memiliki pasangan adalah pasangannya berbohong dan memiliki hubungan asmara dengan orang lain alias selingkuh. Apalagi dengan adanya media sosial, yang semakin memudahkan seseorang melancarkan aksi selingkuhnya.

Meski demikian, media sosial juga lah yang bisa membuat Anda mengetahui apakah pasangan Anda setia atau tidak. Salah satu media yang sering digunakan adalah WhatsApp sebagai aplikasi perpesanan. Anda bisa loh, mengetahui apakah pacar selingkuh lewat WhatsApp.

Salah satu yang bisa dilakukan adalah dengan mengecek nomor WhatsApp yang sering dihubungi pasangan. Pengguna hanya perlu mengambil beberapa langkah sederhana untuk bisa melihat siapa sebenarnya yang kerap berhubungan dengan pasangan.

Bagi yang belum tahu, cara mengetahui kontak yang sering dihubungi pasangan di WhatsApp bisa dilakukan dengan mudah. Adapun untuk langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut, melansir berbagai sumber.

- Buka aplikasi WhatsApp

- Klik ikon titik tiga yang terletak di sudut kanan atas layar

- Selanjutnya pilih menu Settings

- Kemudian pilih opsi Chat

- Gulir ke bawah hingga menemukan opsi Chat History

- Setelah itu pilih opsi Export Chat

- Nantinya akan muncul daftar kontak yang terbagi atas Frequently Connected dan Recent Chat.

Halaman:
1 2
      
