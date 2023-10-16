Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Kakek 63 Tahun Nekat Gowes Sepeda dari Tangsel ke Mekkah, Netizen: Sehat-Sehat Bapak

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 16 Oktober 2023 |14:45 WIB
Kakek 63 Tahun Nekat Gowes Sepeda dari Tangsel ke Mekkah, Netizen: Sehat-Sehat Bapak
Kakek 63 tahun gowes sepeda dari Tangesl ke Mekkah. (Foto: TikTok)
MENUNAIKAN ibadah ke Tanas Suci Mekkah menjadi impian setiap umat Muslim. Maka tak heran, banyak orang melakukan segala cara untuk berjuang menuju rumah Allah.

Salah satunya kakek berusia 63 tahun. Dia nekat untuk pergi ke Mekkah dengan mengayuh sepeda. Video kakek yang diketahui bernama Supriadi itu diunggah di TikTok oleh akun @Gibran_asry31.

"Semangat pak semoga tercapai hajatnya dan selamat sampai tujuan. Indonesia to Mekkah," tulis leterangan video, dikutip pada Senin (16/10/2023).

viral

Dalam video tampak kakek Supriadi dengan semangat mengayuh sepeda tipe roadbike miliknya di jalan pedesaan yang sedikit menanjak. Di belakang sepedanya terdapat sejumlah tas berukuran besar untuk menyimpan perbekalan.

Sepeda yang digunakan juga dilengkapi dengan plat nomor bertuliskan "Indonesia to Mekkah". Tak ketinggalan peralatan bersepeda profesional juga dikenalan oleh kakek dengan rambut yang sudah beruban tersebut.

Saat disapa oleh perekam video, kakek Supriadi dengan tersenyum mengaku telah mengayuh sepeda dari daerah Tangerang Selatan. Dia juga menjelaskan akan menyeberang dari Batam, Kuala Tungkal untuk keluar dari wilayah Indonesia.

Halaman:
1 2
      
